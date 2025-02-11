Dev şirket Bitcoin yatırımlarına devam ediyor

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Bitcoin yatırımlarıyla adından söz ettiren Strategy, son yatırımlarıyla Bitcoin portföyünü 478.740 BTC'ye çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, 742 milyon dolarlık yeni alım yaparak Bitcoin endüstrisindeki etkin pozisyonunu güçlendirdi. Bu büyük hamle, şirketin stratejik yatırım planlarının ve piyasa değerlemelerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Toplam Bitcoin Arzının Yüzde 2.2'sine Sahip

Strategy şirketi, Şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği yeni Bitcoin alımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. SEC'e yapılan son 8-K başvurusunda yer alan bilgilere göre şirket, 3-9 Şubat tarihleri arasında ortalama 97.255 dolar fiyatla 7.633 Bitcoin satın aldı. Toplam 742,4 milyon dolarlık bu yatırımla birlikte şirketin Bitcoin varlıkları 478.740 BTC'ye ulaştı.

Strategy şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor tarafından yapılan açıklamada, masraflar dahil Bitcoin yatırımlarının toplam maliyetinin 31,1 milyar doları bulduğu belirtildi. Bu rakam, Strategy'nin Bitcoin'in toplam arzının yüzde 2,2'sinden fazlasına sahip olduğunu gösteriyor.

Son dönemdeki Bitcoin alımları, şirketin gerçekleştirdiği kapsamlı bir finansman hamlesi sonrasında geldi. Strategy, 179 milyon değerinde 516.413 adet A sınıfı hisse senedi ve 563,4 milyon dolar değerinde 7.300.000 adet yüzde 8,00 faizli Seri A Daimi Grevli İmtiyazlı Hisse Senedi satışı gerçekleştirdi. Şirket ayrıca, "21/21 planı" kapsamında 42 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefliyor ve 9 Şubat itibarıyla Bitcoin alımları için yaklaşık 4,17 milyar dolarlık ek hisse senedi satışı planladığını duyurdu.

Şirketin kurumsal kimliğinde de değişikliğe gidildi. Çarşamba günü tanıtılan yeni logoda "?" sembolü ve turuncu renk öne çıkıyor. Strategy, son aylarda 20 milyar dolar değerinde Bitcoin alımı gerçekleştirmiş ve geçen haftaki kazanç açıklamasında önceki 12 haftalık alım dönemini sonlandırdığını bildirmişti.

Finansal sonuçlara bakıldığında, 2024'ün son çeyreğinde şirketin net zararı 670,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Operasyonel giderler bir önceki yıla göre yüzde 693 artışla 1,1 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemindeki 39,2 milyon dolarlık zararın oldukça üzerinde seyrediyor. Şirketin Bitcoin varlıklarındaki değer düşüklüğü zararı ise 1 milyar doları aştı.

Ocak 2025'te yürürlüğe girecek yeni Finansal Muhasebe Standartları Kurulu düzenlemeleri, Strategy'nin birikmiş karlarının açılış bakiyesinde 12,75 milyar dolarlık bir defaya mahsus düzeltme yapılmasını gerektirecek. Öte yandan, 2022 Enflasyon Azaltma Yasası'nın getirdiği yeni düzenlemeler ve IRS'den talep edilebilecek özel muafiyetler, şirketin Bitcoin varlıklarının vergilendirilmesi konusunda belirsizlik yaratıyor.

Şirketin 82,3 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin net varlık değerine kıyasla önemli bir primle işlem görüyor. Bu durum, bazı yatırımcıların NAV değerlemesine göre prim ve şirketin öz sermaye ve borçla finanse edilen Bitcoin alım programı konusundaki endişelerini artırıyor. Son verilere göre Strategy hisseleri, Cuma günü yüzde 0,7 artışla 327,56 dolardan kapanış yaptı.