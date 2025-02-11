Dev şirket Bitcoin yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Dev şirket Bitcoin yatırımlarına devam ediyor

Dev şirket Bitcoin yatırımlarına devam ediyor

Strategy, 742 milyon dolarlık yatırım ile Bitcoin varlıklarını 478.740 BTC'ye yükseltti, piyasa değeri ve yatırım stratejilerindeki etkileyici büyümeyi gözler önüne serdi.

11.02.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin yatırımlarıyla adından söz ettiren Strategy, son yatırımlarıyla Bitcoin portföyünü 478.740 BTC'ye çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, 742 milyon dolarlık yeni alım yaparak Bitcoin endüstrisindeki etkin pozisyonunu güçlendirdi. Bu büyük hamle, şirketin stratejik yatırım planlarının ve piyasa değerlemelerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Toplam Bitcoin Arzının Yüzde 2.2'sine Sahip

Strategy şirketi, Şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği yeni Bitcoin alımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. SEC'e yapılan son 8-K başvurusunda yer alan bilgilere göre şirket, 3-9 Şubat tarihleri arasında ortalama 97.255 dolar fiyatla 7.633 Bitcoin satın aldı. Toplam 742,4 milyon dolarlık bu yatırımla birlikte şirketin Bitcoin varlıkları 478.740 BTC'ye ulaştı.

Strategy şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor tarafından yapılan açıklamada, masraflar dahil Bitcoin yatırımlarının toplam maliyetinin 31,1 milyar doları bulduğu belirtildi. Bu rakam, Strategy'nin Bitcoin'in toplam arzının yüzde 2,2'sinden fazlasına sahip olduğunu gösteriyor.

Son dönemdeki Bitcoin alımları, şirketin gerçekleştirdiği kapsamlı bir finansman hamlesi sonrasında geldi. Strategy, 179 milyon değerinde 516.413 adet A sınıfı hisse senedi ve 563,4 milyon dolar değerinde 7.300.000 adet yüzde 8,00 faizli Seri A Daimi Grevli İmtiyazlı Hisse Senedi satışı gerçekleştirdi. Şirket ayrıca, "21/21 planı" kapsamında 42 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefliyor ve 9 Şubat itibarıyla Bitcoin alımları için yaklaşık 4,17 milyar dolarlık ek hisse senedi satışı planladığını duyurdu.

Şirketin kurumsal kimliğinde de değişikliğe gidildi. Çarşamba günü tanıtılan yeni logoda "?" sembolü ve turuncu renk öne çıkıyor. Strategy, son aylarda 20 milyar dolar değerinde Bitcoin alımı gerçekleştirmiş ve geçen haftaki kazanç açıklamasında önceki 12 haftalık alım dönemini sonlandırdığını bildirmişti.

Finansal sonuçlara bakıldığında, 2024'ün son çeyreğinde şirketin net zararı 670,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Operasyonel giderler bir önceki yıla göre yüzde 693 artışla 1,1 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemindeki 39,2 milyon dolarlık zararın oldukça üzerinde seyrediyor. Şirketin Bitcoin varlıklarındaki değer düşüklüğü zararı ise 1 milyar doları aştı.

Ocak 2025'te yürürlüğe girecek yeni Finansal Muhasebe Standartları Kurulu düzenlemeleri, Strategy'nin birikmiş karlarının açılış bakiyesinde 12,75 milyar dolarlık bir defaya mahsus düzeltme yapılmasını gerektirecek. Öte yandan, 2022 Enflasyon Azaltma Yasası'nın getirdiği yeni düzenlemeler ve IRS'den talep edilebilecek özel muafiyetler, şirketin Bitcoin varlıklarının vergilendirilmesi konusunda belirsizlik yaratıyor.

Şirketin 82,3 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin net varlık değerine kıyasla önemli bir primle işlem görüyor. Bu durum, bazı yatırımcıların NAV değerlemesine göre prim ve şirketin öz sermaye ve borçla finanse edilen Bitcoin alım programı konusundaki endişelerini artırıyor. Son verilere göre Strategy hisseleri, Cuma günü yüzde 0,7 artışla 327,56 dolardan kapanış yaptı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dev şirket Bitcoin yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:25:30. #1.12#
SON DAKİKA: Dev şirket Bitcoin yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.