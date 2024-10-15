Dev şirketler güçlerini birleştirdi: Yeni stablecoin ödeme platformu piyasaya sürüldü - Son Dakika
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Kripto Para

Dev şirketler güçlerini birleştirdi: Yeni stablecoin ödeme platformu piyasaya sürüldü

Dev şirketler güçlerini birleştirdi: Yeni stablecoin ödeme platformu piyasaya sürüldü

Paxos, Stripe ile ortaklık kurarak, stablecoin tabanlı yeni bir ödeme platformu başlattı. Bu platform, ödeme sağlayıcılarına ve fintech firmalarına, geleneksel ödeme yöntemlerine kıyasla daha hızlı ve daha ekonomik global transferler yapma imkânı tanıyor.

15.10.2024 17:56
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Blockchain teknoloji firması Paxos, Stripe ile iş birliği yapıp, stablecoin kullanarak ödemelerin yapılmasını sağlayacak yeni bir platform tanıttı. Bu platform, küresel ödeme sistemlerine hızlı ve düşük maliyetli bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Şirket, bu yenilikçi adımıyla ödeme hizmeti sağlayıcılarının ve fintech şirketlerinin stablecoin ödemelerini kolayca entegre etmelerine olanak tanıyacak.

Ödemelerde Yeni Dönem: Stablecoin ile Ödemeler Artık Daha Hızlı ve Ekonomik Hale Geliyor

Kripto para dünyasının önemli oyuncularından Paxos, stablecoin sektöründe çığır açacak yeni bir hamle yaptı. Şirket, Pax Dollar isimli stablecoinini temel alarak geliştirdiği yenilikçi ödeme platformunu duyurdu. Bu platform, Blockchain teknolojisini kurumsal düzeyde bir altyapıyla birleştirerek, stablecoin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Paxos'un 15 Ekim tarihli açıklamasına göre, dünya çapında tanınan ödeme işlemcisi Stripe, bu yeni sistemi entegre eden ilk ödeme hizmeti sağlayıcısı (PSP) olacak. Bu iş birliği sayesinde Stripe müşterileri, geleneksel para birimleriyle yapılan ödemeleri stablecoin olarak kabul edebilecek.

Yeni platform, ödeme sağlayıcılarına ve fintech şirketlerine, alışılagelmiş yöntemlere kıyasla daha hızlı ve uygun maliyetli uluslararası transferler sunan bir API altyapısı vadediyor. Paxos yetkilisi konuyla ilgili olarak, "Öncelikli hedefimiz, bu altyapıyı kullanacak PSP'ler ve fintech firmaları. Her sağlayıcının müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenecek bu süreçte, bireysel kullanıcılardan ziyade sistem entegrasyonlarına odaklanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Platformdan yararlanmak isteyen işletmelerin Paxos ile bir dijital cüzdan oluşturması gerekiyor. Bu cüzdan aracılığıyla tüccarlar ve PSP'ler stablecoin alabilecek veya ellerindeki fonları geleneksel para birimlerine çevirebilecek.

İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmete girecek olan platform, Pax Dollar'ın yanı sıra PayPal USD ve Circle'ın USD Coin'i gibi birden fazla stablecoini destekleyecek. Paxos, gelecekte farklı para birimleri ve Blockchain ağlarıyla entegrasyonu genişletmeyi planlıyor.

Şirketin bir diğer sözcüsü, platformun geleceğine dair, "Platformumuz tam kapasiteye ulaştığında, işletmeler dünyanın her yerinden ödeme alabilecek. Bu da hizmetimizin küresel etkisini gözler önüne serecek. Zaman içerisinde yalnızca ABD doları ile sınırlı kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Stablecoin ödemesi gerçekleştikten sonra, kullanıcılar fonlarını geleneksel para birimlerine dönüştürebilecek veya stablecoinleri doğrudan işletmelere aktarabilecek. Öte yandan işletmeler, aldıkları stablecoinleri geleneksel para birimine çevirip ilk ödemenin yapıldığı cüzdana geri göndererek iade işlemlerini gerçekleştirebilecek. Paxos platformu ayrıca, Solana ve Ethereum Blockchain ağları üzerinden zincir içi transferlere de olanak tanıyacak.

Paxos, stablecoin sektörünün son yıllardaki hızlı büyümesini göz önünde bulundurarak, müşteri talepleri doğrultusunda daha fazla dijital varlık ve Blockchain ağı eklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dev şirketler güçlerini birleştirdi: Yeni stablecoin ödeme platformu piyasaya sürüldü - Son Dakika

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