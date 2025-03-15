Dev şirketten milyarlarca dolarlık Bitcoin yatırımı - Son Dakika
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Kripto Para

Dev şirketten milyarlarca dolarlık Bitcoin yatırımı

Dev şirketten milyarlarca dolarlık Bitcoin yatırımı

Dünya çapında lider varlık yöneticisi BlackRock, Bitcoin yatırımlarını genişleterek 47,8 milyar dolar değerinde 567.000'den fazla Bitcoin ile dikkat çekiyor. Şirket, kripto piyasasında önemli bir aktör olarak yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

15.03.2025 09:49
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Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket güncel verilere göre 47,8 milyar dolar değerinde 567 binden fazla Bitcoin sahibi olarak küresel BTC sahipleri arasında üst sıralara yerleşti.

BlackRock'tan Rekor Bitcoin Yatırımı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket güncel verilere göre 47,8 milyar dolar değerinde 567 binden fazla Bitcoin sahibi olarak küresel BTC sahipleri arasında üst sıralara yerleşti.

Arkham Intelligence tarafından sağlanan bilgilere göre varlık yöneticisinin en son Bitcoin alımı 14 Mart tarihinde gerçekleşti. Bu işlemde bir Coinbase Prime cüzdanından BlackRock'ın iShares Bitcoin ETF (IBIT) cüzdanına 22 milyon doların üzerinde değere sahip 268 BTC transfer edildi.

Arkham'ın verileri ayrıca BlackRock'ın kripto varlık portföyünün sadece Bitcoin ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Şirket aynı zamanda 2,3 milyar dolar değerinde 1,2 milyon Ether, yaklaşık 70 milyon USDC stablecoin ve çeşitli altcoinlere de sahip bulunuyor.

Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), finansal tarihte en başarılı ETF lansmanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu başarının arkasında BlackRock gibi büyük varlık yöneticilerinin kripto piyasalarına sağladığı on milyarlarca dolarlık likidite bulunuyor. Bu durum, kripto yatırımlarını karakterize eden döngüsel sermaye hareketlerini önemli ölçüde değiştiriyor.

Bununla birlikte, kripto para ETF'leri son dönemde zorlu bir süreçten geçiyor. Makroekonomik belirsizlikler ve uzun süreli ticaret savaşı endişeleri nedeniyle Şubat 2025 ve Mart başında üst üste dört hafta boyunca para çıkışı yaşandı. CoinShares verilerine göre son piyasa düşüşünden kaynaklanan toplam çıkış 4,75 milyar dolara ulaştı. Sadece 9 Mart haftasında 876 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

BlackRock'ın iShares Bitcoin fonu da bu durumdan etkilendi ve 9 Mart haftasında 193 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Tüm BTC ETF'leri ise içinde bulunduğumuz ayın başından bu yana toplam 756 milyon dolarlık çıkışla karşı karşıya kaldı.

Artan volatilite ve makroekonomik belirsizliklere rağmen BlackRock, IBIT'i Şubat 2025'te model portföyüne dahil etme kararı aldı. BlackRock'ın model portföyleri, çeşitlendirilmiş finansal araçlar ve farklı risk profillerini içeren hazır yatırım planları olarak biliniyor. Bu portföyler, önceden belirlenmiş yatırım stratejilerini müşterilerine sunan varlık yöneticilerine tanıtılıyor.

Bir ETF'nin veya herhangi bir varlığın model portföye dahil edilmesi, yeni sermaye çekerek o varlığa olan yatırımları önemli ölçüde artırabiliyor. IBIT örneğinde ise, ETF'nin önceden belirlenmiş bir yatırım portföyüne eklenmesi, daha pasif bir yaklaşımı tercih eden yatırımcıların, dijital varlığı kendileri saklamak veya Blockchain üzerinde işlem yapmak zorunda kalmadan Bitcoin'e yatırım yapabilmelerini sağlıyor.

Şirketin CEO'su Larry Fink daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin'i "dijital altın" olarak tanımlamış ve çoğu yatırımcının portföylerinde küçük bir Bitcoin tahsisine sahip olması gerektiğini savunmuştu. Yaklaşık 11,6 trilyon dolarlık varlık yönetimiyle dünya çapında lider konumda bulunan BlackRock'ın bu adımları, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Kripto Para, Blackrock, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dev şirketten milyarlarca dolarlık Bitcoin yatırımı - Son Dakika

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