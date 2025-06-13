Devasa XRP yatırımı geliyor: Bir şirket 500 milyon dolar ayırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Devasa XRP yatırımı geliyor: Bir şirket 500 milyon dolar ayırdı

Devasa XRP yatırımı geliyor: Bir şirket 500 milyon dolar ayırdı
13.06.2025 10:42
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Singapur merkezli Trident Digital, 500 milyon dolarlık XRP hazinesi oluşturacağını duyurdu. Şirket, rezervleri staking yoluyla aktif olarak kullanacak.

Singapur merkezli Web3 şirketi Trident Digital Tech Holdings, 500 milyon dolar değerinde bir XRP hazinesi oluşturacağını açıkladı. 2025'in ikinci yarısında başlaması planlanan bu girişim, kurumsal kripto adaptasyonunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Kurumsal Şirketlerin Kripto Yatırımları Artıyor

Web3 teknolojilerine odaklanan Singapur merkezli Trident Digital Tech Holdings, kripto para ekosisteminde dikkat çeken bir hamleye imza attı. Şirket, yarım milyar dolara varan XRP rezervi oluşturma planını kamuoyuyla paylaştı. Bu gelişmeyle Trident, son aylarda benzer stratejiler benimseyen kurumsal yatırımcılar kervanına katılmış oldu.

Şirketin kurucusu ve üst yöneticisi Soon Huat Lim, bu stratejik kararın arkasındaki vizyonu açıklarken, Blockchain teknolojisinin sermaye dağıtımı ve uluslararası değer transferindeki dönüştürücü gücüne duydukları güveni vurguladı. Lim, halka açık şirketlerin merkezi olmayan finans alanında nasıl sorumlu ve planlı adımlar atabileceğini göstermeyi hedeflediklerini belirtti. Trident'in yaklaşımı, basit bir alım stratejisinin ötesine geçerek, XRP varlıklarını staking yöntemleriyle değerlendirmeyi ve Ripple ekosistemine derinlemesine entegre olmayı içeriyor.

Rezerv oluşturma sürecinin başlangıcı için 2025 yılının ikinci yarısı hedefleniyor. Ancak bu takvim düzenleyici gelişmelere ve piyasa dinamiklerine göre şekillenecek. Dikkat çeken bir nokta ise açıklamanın yapıldığı gün şirket hisselerinin yüzde 37,6 oranında değer kaybetmesi oldu. Finansal tablolar incelendiğinde, Trident'in geçtiğimiz yıl sonunda 3,1 milyon dolar zarar açıkladığı, gelirlerinin yıllık bazda yüzde 91,4 düştüğü ve operasyonel maliyetlerinin iki katına çıktığı görülüyor.

XRP rezervi için gereken finansmanı sağlamak amacıyla şirket, hisse senedi ihracı ve stratejik ortaklıklar dahil olmak üzere çeşitli yöntemleri değerlendiriyor. Bu trend sadece Trident'le sınırlı değil. Çin merkezli yapay zeka şirketi Webus 300 milyon dolarlık, VivoPower 100 milyon dolarlık, Wellgistics Health ise 50 milyon dolarlık XRP rezervi planlarını duyurdu. Bu gelişmeler, XRP'nin Bitcoin ve Solana'nın yanında kurumsal hazine rezervlerinde tercih edilen kripto paralar arasına girdiğini gösteriyor.

Kurumsal kripto rezervi trendi, MicroStrategy'nin öncülüğünde 2020 yılında Bitcoin ile başlamıştı. Metaplanet ve Semler Scientific gibi şirketler de bu stratejiye dahil olmuştu. Solana rezervleri ise 2025'te ivme kazandı. DeFi Development ve SOL Strategies gibi kurumlar, Solana'nın gelecekteki potansiyeline yatırım yaparak önemli miktarlarda SOL biriktirmeye başladı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Devasa XRP yatırımı geliyor: Bir şirket 500 milyon dolar ayırdı - Son Dakika

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