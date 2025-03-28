Devlet bankası kripto dünyasına 27 milyon dolar yatırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Devlet bankası kripto dünyasına 27 milyon dolar yatırıyor

Devlet bankası kripto dünyasına 27 milyon dolar yatırıyor

Fransa'nın devlet bankası Bpifrance, yerel kripto ve Blockchain projelerini desteklemek için 27 milyon dolar değerinde kripto para satın alacak. Banka, "güçlü Fransız ayak izine sahip" projelere odaklanarak DeFi, staking, tokenizasyon ve yapay zeka alanlarında yatırımlar yapacak.

28.03.2025 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa devlet bankası Bpifrance, kripto ve Blockchain teknolojilerinde Fransız varlığını güçlendirmek için cesur bir adım attı. Banka, yerel projeleri desteklemek amacıyla 27 milyon dolar değerinde kripto para satın alma kararı aldı. Bu yatırımlar özellikle DeFi, staking, tokenizasyon ve yapay zeka alanlarındaki Fransız girişimlerine yönlendirilecek.

Fransa'nın Kripto ve Blockchain Yatırım Hamlesi Dikkat Çekti

Fransa'nın devlet bankası Bpifrance, yerel kripto ve Blockchain projelerini desteklemek amacıyla 25 milyon avro (yaklaşık 27 milyon dolar) değerinde kripto para satın alacağını duyurdu. Banka, kısa süre önce yaptığı açıklamasında, "güçlü bir Fransız ayak izine sahip" yeni kurulan projelere yatırım yapacağını ve karşılığında token alacağını belirtti.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı destekli plan kapsamında, merkeziyetsiz finans (DeFi), staking, tokenizasyon ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren girişimlere öncelik verileceği vurgulandı. Bankanın açıklamasına göre, bu hamleyle "gelişmekte olan teknolojilerin teşvik edilmesi ve Fransız Blockchain ekosisteminin güçlendirilmesi" hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca, küresel Blockchain ekosisteminin şu anda büyük bir atılım yaşadığı, ancak bu alanda faaliyet gösteren Fransız fonlarının sayısının halen çok sınırlı olduğu belirtildi. Fransız dijital ve yapay zeka bakanı Clara Chappaz, kamu ve özel finansmanın "ekosistemimizin uluslararası arenada sürdürülebilir konumlandırılmasının temel unsurlarından biri" olduğunu ifade etti.

Bpifrance'ın CEO yardımcısı Arnaud Caudoux, Blockchain şirketlerinin önümüzdeki yıllarda üstleneceği artan öneme inandıklarını ve dijital varlıklar alanında Fransız rekabet gücünü ve varlığını artırmak istediklerini dile getirdi. Yapılan açıklamalara göre Caudoux, bir basın toplantısında "ABD kendi kripto stratejisini gerçekten hızlandırıyor, bu yüzden bu girişim daha da önem kazanıyor" dedi. Caudoux ayrıca, Bpifrance'ın ABD kendi kripto yanlısı hamlelerine başlamadan önce bu alanı desteklemeye başladığını sözlerine ekledi.

Banka, on yıldır Blockchain sektörünü desteklediğini ve özellikle 2014 yılında kripto donanım cüzdanı şirketi Ledger'ı finanse etmeye yardımcı olarak toplamda 150 milyon avronun (162 milyon dolar) üzerinde yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı. DefiLlama verilerine göre Bpifrance, 2022 yılında tokenlar aracılığıyla sınırlı yatırımları test etmeye başlamış ve DeFi kredi platformu Morpho ile token satın alma anlaşması yapmıştı. Bu platform, 3,24 milyar dolarlık değeriyle sektörde en büyük 12. protokol konumuna yükseldi.

Risk sermayedarları genellikle token olarak ödenen yatırımlarda aktif rol alıyor. Sektör analiz şirketi PitchBook, kripto risk sermayesi anlaşmalarının bu yıl 18 milyar doları aşmasını öngörüyor; bu da 2024'te toplanan 13,6 milyar dolara kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

Kripto platformları tipik olarak, token arzının bir kısmını, belirli kilitleme sürelerine tabi olan finansörlere tahsis ediyor. Bu süre zarfında yatırımcılar ellerindeki tokenları satamıyor. Token arzının diğer bir kısmı ise genellikle likiditeyi artırmak amacıyla hemen halka açık kullanıcılara veriliyor. Ancak bu durum, tokenlar nakde çevrildiğinde değerlerinin düşmesine neden olabiliyor.

Kripto Para, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Devlet bankası kripto dünyasına 27 milyon dolar yatırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:10 Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
20:30 İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 15:25:19. #7.12#
SON DAKİKA: Devlet bankası kripto dünyasına 27 milyon dolar yatırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement