Devlet bankası kripto dünyasına 27 milyon dolar yatırıyor

Fransa devlet bankası Bpifrance, kripto ve Blockchain teknolojilerinde Fransız varlığını güçlendirmek için cesur bir adım attı. Banka, yerel projeleri desteklemek amacıyla 27 milyon dolar değerinde kripto para satın alma kararı aldı. Bu yatırımlar özellikle DeFi, staking, tokenizasyon ve yapay zeka alanlarındaki Fransız girişimlerine yönlendirilecek.

Fransa'nın Kripto ve Blockchain Yatırım Hamlesi Dikkat Çekti

Fransa'nın devlet bankası Bpifrance, yerel kripto ve Blockchain projelerini desteklemek amacıyla 25 milyon avro (yaklaşık 27 milyon dolar) değerinde kripto para satın alacağını duyurdu. Banka, kısa süre önce yaptığı açıklamasında, "güçlü bir Fransız ayak izine sahip" yeni kurulan projelere yatırım yapacağını ve karşılığında token alacağını belirtti.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı destekli plan kapsamında, merkeziyetsiz finans (DeFi), staking, tokenizasyon ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren girişimlere öncelik verileceği vurgulandı. Bankanın açıklamasına göre, bu hamleyle "gelişmekte olan teknolojilerin teşvik edilmesi ve Fransız Blockchain ekosisteminin güçlendirilmesi" hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca, küresel Blockchain ekosisteminin şu anda büyük bir atılım yaşadığı, ancak bu alanda faaliyet gösteren Fransız fonlarının sayısının halen çok sınırlı olduğu belirtildi. Fransız dijital ve yapay zeka bakanı Clara Chappaz, kamu ve özel finansmanın "ekosistemimizin uluslararası arenada sürdürülebilir konumlandırılmasının temel unsurlarından biri" olduğunu ifade etti.

Bpifrance'ın CEO yardımcısı Arnaud Caudoux, Blockchain şirketlerinin önümüzdeki yıllarda üstleneceği artan öneme inandıklarını ve dijital varlıklar alanında Fransız rekabet gücünü ve varlığını artırmak istediklerini dile getirdi. Yapılan açıklamalara göre Caudoux, bir basın toplantısında "ABD kendi kripto stratejisini gerçekten hızlandırıyor, bu yüzden bu girişim daha da önem kazanıyor" dedi. Caudoux ayrıca, Bpifrance'ın ABD kendi kripto yanlısı hamlelerine başlamadan önce bu alanı desteklemeye başladığını sözlerine ekledi.

Banka, on yıldır Blockchain sektörünü desteklediğini ve özellikle 2014 yılında kripto donanım cüzdanı şirketi Ledger'ı finanse etmeye yardımcı olarak toplamda 150 milyon avronun (162 milyon dolar) üzerinde yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı. DefiLlama verilerine göre Bpifrance, 2022 yılında tokenlar aracılığıyla sınırlı yatırımları test etmeye başlamış ve DeFi kredi platformu Morpho ile token satın alma anlaşması yapmıştı. Bu platform, 3,24 milyar dolarlık değeriyle sektörde en büyük 12. protokol konumuna yükseldi.

Risk sermayedarları genellikle token olarak ödenen yatırımlarda aktif rol alıyor. Sektör analiz şirketi PitchBook, kripto risk sermayesi anlaşmalarının bu yıl 18 milyar doları aşmasını öngörüyor; bu da 2024'te toplanan 13,6 milyar dolara kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

Kripto platformları tipik olarak, token arzının bir kısmını, belirli kilitleme sürelerine tabi olan finansörlere tahsis ediyor. Bu süre zarfında yatırımcılar ellerindeki tokenları satamıyor. Token arzının diğer bir kısmı ise genellikle likiditeyi artırmak amacıyla hemen halka açık kullanıcılara veriliyor. Ancak bu durum, tokenlar nakde çevrildiğinde değerlerinin düşmesine neden olabiliyor.