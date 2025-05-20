Devletler MSTR üzerinden Bitcoin yatırımı yapıyor

Standard Chartered kripto birimi lideri Geoffrey Kendrick, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 13F verilerine dayanarak devlet kuruluşlarının birçoğunun yerel düzenlemeler nedeniyle doğrudan Bitcoin satın alamadıkları için Strategy (MSTR) hisselerini tercih ettiklerini belirtiyor. Bu dolaylı maruziyetin, bankanın 2029 yılında Başkan Trump'ın görev süresinin sonuna kadar Bitcoin fiyatının 500.000 dolara ulaşacağı tezini desteklediğini savunuyor.

Merkez Bankaları ve Devlet Emeklilik Fonları Dolaylı Bitcoin Yatırımlarını Büyütüyor

Raporda duyurulan verilere göre kurumsal yatırımcılar doğrudan spot Bitcoin ETF'lerinden ziyade MSTR hisselerine yöneliyor. Kendrick, "Son 13F verileri, Bitcoin'in daha geniş bir kurumsal alıcı yelpazesini kendine bağlayarak Trump'ın görevden ayrılmasından önce 500.000 dolar seviyesine ulaşacağı temel tezimizi destekliyor." şeklinde konuştu.

En dikkat çekici gelişmelerden biri, Wisconsin Yatırım Kurulu'nun BlackRock'ın IBIT ETF'sindeki 3.400 BTC eşdeğerindeki pozisyonunun tamamından çıkması oldu. Buna karşın, Abu Dabi'nin yarı egemen fonu Mubadala, IBIT hisselerini 4.700'den 5.000 BTC eşdeğerine yükseltti.

2024'ün ilk çeyreğinde, Norveç Devlet Emeklilik Fonu, İsviçre Merkez Bankası ve Güney Kore'nin emeklilik ve yatırım kuruluşları da dahil olmak üzere çeşitli devlet kuruluşları MSTR hisselerini güçlendirdi ve her biri 700 BTC eşdeğeri ekledi. Kaliforniya, New York, Kuzey Karolina ve Kentucky'deki ABD eyalet emeklilik fonları toplam 1.000 BTC eşdeğeri ekledi.

Kendrick'in analizinde dikkatleri çeken bir diğer önemli nokta da Fransa ve Suudi Arabistan'ın ilk kez pozisyon alması oldu. Bu durum, devlet fonlarının dolaylı Bitcoin maruziyetine yönelik genişleyen ilgisini kanıtlıyor.

"Kurumlar Bitcoin satın aldığında, fiyatlar yükselme eğilimindedir." diyen Kendrick, üç aylık 13F verilerinin, BTC'nin piyasa olgunlaştıkça yeni kurumsal alıcı türlerini çekeceği ve fiyatın 500.000 dolar hedef seviyesine ulaşmasına yardımcı olacağı tezlerinin "en iyi testi" olduğunu belirtti.

Kendrick, Bitcoin'in cesur fiyat hedefinin yanı sıra son aylarda birkaç başka kripto tahmini de yaptı. Araştırmacı, BNB'nin 2028 yılına kadar 2.775 dolara, Avalanche'ın AVAX tokenının 2029 yılına kadar 250 dolara çıkmasını beklerken, XRP'nin 2028 yılına kadar 12,50 dolara tırmanacağını öngörüyor.

Ethereum için tahminini güncelleyerek, 2025 için 4.000 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi. Kendrick ayrıca stablecoin kabulünde bir artış hesaplayarak, toplam piyasanın 2028 sonunda 2 trilyon dolara yaklaşacağını ileri sürüyor.