DEX platformu Hyperliquid token lansmanında rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

DEX platformu Hyperliquid token lansmanında rekor kırdı

DEX platformu Hyperliquid token lansmanında rekor kırdı

Merkeziyetsiz işlem platformu Hyperliquid'in yerel tokenı HYPE, piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 200'den fazla değer kazandı. 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan token, son 24 saatte yüzde 30'luk artışla 12,11 dolar seviyesine yükseldi.

04.12.2024 16:23
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Layer 1 Blockchain ağı Hyperliquid'in yükselişi devam ediyor. DeFiLlama verilerine göre platform, merkeziyetsiz sürekli takas platformları arasında işlem hacmi ve kilitli toplam değerde (TVL) liderliğe yerleşti. HYPE tokenin 24 saatlik işlem hacmi 258 milyon doları geçti.

HYPE Tokenı Üç Günde Yüzde 200 Değer Kazandı

Hyperliquid ekosisteminde HYPE tokenı çoklu işlevlere sahip. Token, HyperBFT adı verilen optimize edilmiş proof-of-stake konsensüs mekanizmasını güvence altına almak için stake edilebiliyor. Bu sistem, ağ güvenliğini sağlarken merkeziyetsizliği de teşvik ediyor.

Platform, ağın yürütme ortamı HyperEVM için yerel gas tokenı olarak HYPE'ı kullanıyor. Bu yapı, işlem ücretlerinin yönetimini kolaylaştırıyor.

Zeta Markets kurucu ortağı Anmol Singh, DEX'lerin token lansmanları için tercih edilme nedenini şeffaflık ve topluluk uyumu olarak açıkladı. Singh, 2025'e kadar token lansmanlarının çoğunluğunun DEX'lerde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para DEX platformu Hyperliquid token lansmanında rekor kırdı - Son Dakika

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