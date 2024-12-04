DEX platformu Hyperliquid token lansmanında rekor kırdı

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Layer 1 Blockchain ağı Hyperliquid'in yükselişi devam ediyor. DeFiLlama verilerine göre platform, merkeziyetsiz sürekli takas platformları arasında işlem hacmi ve kilitli toplam değerde (TVL) liderliğe yerleşti. HYPE tokenin 24 saatlik işlem hacmi 258 milyon doları geçti.

HYPE Tokenı Üç Günde Yüzde 200 Değer Kazandı

Hyperliquid ekosisteminde HYPE tokenı çoklu işlevlere sahip. Token, HyperBFT adı verilen optimize edilmiş proof-of-stake konsensüs mekanizmasını güvence altına almak için stake edilebiliyor. Bu sistem, ağ güvenliğini sağlarken merkeziyetsizliği de teşvik ediyor.

Platform, ağın yürütme ortamı HyperEVM için yerel gas tokenı olarak HYPE'ı kullanıyor. Bu yapı, işlem ücretlerinin yönetimini kolaylaştırıyor.

Zeta Markets kurucu ortağı Anmol Singh, DEX'lerin token lansmanları için tercih edilme nedenini şeffaflık ve topluluk uyumu olarak açıkladı. Singh, 2025'e kadar token lansmanlarının çoğunluğunun DEX'lerde gerçekleşeceğini öngörüyor.