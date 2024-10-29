Dijital Avro krizi büyüyor: AB ve ECB anlaşmazlık derinleşiyor - Son Dakika
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Dijital Avro krizi büyüyor: AB ve ECB anlaşmazlık derinleşiyor

Dijital Avro krizi büyüyor: AB ve ECB anlaşmazlık derinleşiyor

Avrupa Merkez Bankası'nın, dijital avro üzerindeki denetimine AB'nin bazı büyük üyeleri itiraz ediyor. Dijital cüzdan limitleri ve mali özgürlükler üzerindeki tartışmalar, bu yeni para biriminin kaderini belirleyici olacak. AB'nin finansal istikrarı ve vatandaşların ekonomik özgürlüğü arasındaki denge merkezinde yaşanan bu kriz, dijital para politikalarının geleceğini şekillendiriyor.

29.10.2024 13:40
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Avrupa Birliği'nin bazı üye devletleri arasında dijital avro düzenlemeleri üzerine yaşanan anlaşmazlık, mali istikrara yönelik endişeleri artırıyor. Fransa ve Almanya başta olmak üzere bazı büyük AB ülkeleri, ECB'nin yetki sınırlarını aştığını öne sürerek, bireysel dijital para cüzdanlarına getirilecek limitler konusunda çekişiyor. Bu durum, dijital para birimlerinin geleceğini ve AB'nin mali yapısını doğrudan etkileyebilir.

Dokuz AB Ülkesi ECB Kontrolüne Karşı Birleşti

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2021'den bu yana üzerinde çalıştığı dijital euro projesi, AB üye ülkeleriyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yeni bir boyut kazandı. Özellikle dijital paranın kullanımına ilişkin sınırlamalar konusunda yaşanan görüş ayrılıkları, projenin geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere birçok AB üyesi ülke, ECB'nin bireysel dijital cüzdanlarda tutulabilecek para miktarına yönelik sınırlama yetkisine karşı çıkıyor. Ekonomik kriz dönemlerinde vatandaşların geleneksel bankalardan toplu para çekişlerinin finansal istikrarı tehlikeye atabileceği endişesi, bu tartışmanın temelini oluşturuyor.

Diplomatik çevrelerden sızan bilgilere göre dijital avroya getirilmesi planlanan kısıtlamalar, vatandaşların finansal özgürlüklerini kısıtlama riski taşıyor. Bu durum, mali kontrol mekanizmalarının aşırıya kaçabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

Dokuz AB üyesi ülkenin oluşturduğu bir grup, dijital avronun yönetiminin sadece ECB'ye bırakılmaması gerektiğini savunuyor. Almanya, Fransa ve Hollanda'nın öncülük ettiği bu oluşum, ECB ile üye devletler arasındaki yetki paylaşımının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor.

Atlantic Council'in Eylül ayında yayımladığı rapor, küresel ölçekte merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) hızla yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Rapora göre, 134 ülkeden 65'i CBDC projelerini aktif olarak sürdürüyor. G20 ülkelerinin tamamı kendi dijital para birimleri üzerinde çalışırken, bu ülkelerin 19'u ileri düzeyde araştırmalar yürütüyor.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dijital Avro krizi büyüyor: AB ve ECB anlaşmazlık derinleşiyor - Son Dakika

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