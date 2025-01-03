Do Kwon ABD'de hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Kripto Para

Do Kwon ABD'de hakim karşısına çıktı

Do Kwon ABD\'de hakim karşısına çıktı

Karadağ'dan ABD'ye iade edilen Terraform Labs kurucusu Do Kwon, New York'taki ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Do Kwon kendisine yöneltilen dokuz suçlamayı reddetti ve kendisinin suçsuz olduğunu dile getirdi.

03.01.2025 09:04
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Terraform Labs'ın kurucu ortağı Do Kwon, ABD'deki ilk duruşmasında tüm suçlamaları reddetti. New York'ta hakim karşısına çıkan Kwon, menkul kıymet ve kara para aklama gibi ciddi suçlamalarla yüzleşti.

Do Kwon'un Yargı Sürecinde Yeni Gelişmeler: Suçlamalar Reddedildi

Kripto para dünyasının tartışmalı ismi Do Kwon, New York'ta çıktığı ilk mahkeme duruşmasında kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. ABD'de Hakim Robert Lehrburger başkanlığında gerçekleşen oturumda Kwon, dokuz ayrı suç isnadını kabul etmezken, kefaletle tahliye teklifine de olumsuz yanıt verdi.

Karadağ'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilen Kwon'un yargı süreci, uzun bir hukuki maratonun ardından başladı. Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, 27 Aralık'ta iade kararını duyurmuş, bu kararın suçun ağırlığı ve işlendiği yer gibi çeşitli etmenler göz önünde bulundurularak alındığını açıklamıştı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, 31 Aralık'ta yaptığı açıklamada Kwon'un ABD'ye teslim edildiğini teyit ederken, ülkesinin teknolojik yeniliklere açık olduğunu, ancak dolandırıcılığa karşı kesin bir duruş sergilediğini vurguladı.

Terraform Labs'in geçmişine bakıldığında, şirket Haziran 2024'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile 4,47 milyar dolarlık bir uzlaşma anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında Do Kwon'un şahsen 204 milyon dolar ceza ödemesi öngörülmüştü.

Menkul kıymet dolandırıcılığı, tel dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya olan Kwon'un davası için 8 Ocak 2025'te bir durum değerlendirme toplantısı yapılması planlanıyor. Bu toplantıda taraflar arasındaki delil sunumu ve sonraki duruşma tarihleri belirlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Do Kwon ABD'de hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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