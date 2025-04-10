Do Kwon ceza sürecinde son durum: Savcılar kararlı - Son Dakika
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Kripto Para

Do Kwon ceza sürecinde son durum: Savcılar kararlı

Do Kwon ceza sürecinde son durum: Savcılar kararlı

Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'a yönelik dolandırıcılık iddialarının, DOJ tarafından yayımlanan kripto uygulama notuna rağmen değişmeyeceği açıklandı. Savcılara göre yeni not, Kwon'un yargı sürecine veya suçlamalarına herhangi bir etkide bulunmadı.

10.04.2025 21:38
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ABD'de yürütülen kripto para soruşturmaları, Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'un ceza davasında yeni bir aşamaya ulaştı. Savcılık makamı, yakın dönemde tartışma yaratan kripto uygulama notunun Kwon hakkındaki suçlamaları değiştirmeyeceğini vurguladı. Kamuoyunun merakla izlediği duruşma süreci, kripto ekosistemi açısından önemli gelişmelere sahne oluyor.

Do Kwon İçin Yolun Sonu Göründü

Savcılık makamı, yakın zamanda ABD Adalet Bakanlığının üst düzey kaynakları tarafından açıklanan kripto uygulama notunun, Do Kwon'un dolandırıcılık iddialarına yönelik ceza davasına hiçbir etkisi olmayacağını belirtti. Bu notta, kripto borsaları ve cüzdan hizmetleri gibi dijital varlık ekosisteminde faaliyet gösteren kuruluşlara dair uygulama önceliklerinin daraltılabileceği öne sürülse de savcılar, Kwon'a atfedilen emtia ve menkul kıymet dolandırıcılığının yanı sıra tel dolandırıcılığı suçlamalarının sabit kalacağını bildirdi.

New York'taki duruşmada söz alan savcılık yetkilileri, "Kwon'un dava dosyasında güncelleme yapmayı planlamıyoruz" mesajı vererek notun kapsamının Kwon'un konumuyla ilişkili olmadığını vurguladı. Savunma tarafı ise olası hukuki manevralar açısından bu yeni notun incelenebileceğine işaret etti. Özellikle stablecoin ve dijital varlıkların menkul kıymet sayılıp sayılmayacağı tartışması, davanın ilerleyen duruşmalarında daha geniş biçimde değerlendirilecek.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Kwon ve şirketine karşı açılmış ayrı bir hukuk davasında ilgili tokenların menkul kıymet niteliğinde olduğuna dair karar çıkmış bulunuyor. Kripto para endüstrisinde büyük yankı uyandıran bu karar, Kwon'un ceza davası sürecini de dolaylı olarak etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Ancak savcılık, müstakbel hukuki gelişmelere rağmen suçlamaların temelinde değişikliğe gidilmeyeceğini tekrar teyit etti.

Davanın bir sonraki duruşma öncesi sürecinin temmuz ayında başlaması, kapsamlı önergelerin ise yaz aylarında dosyaya girmesi planlanıyor. Yargıç, mahkemede alınan farklı kararların veya bulguların bu dosyada kullanılmak istenmesi hâlinde gerekli bildirimlerin önceden yapılması çağrısında bulundu. Bu gelişmeler doğrultusunda Do Kwon'un duruşma takvimi, lojistik nedenlerle 26 Ocak 2026'dan 17 Şubat 2026'ya ertelendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Do Kwon ceza sürecinde son durum: Savcılar kararlı - Son Dakika

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