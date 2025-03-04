Dogecoin ETF'si için kritik hamle - Son Dakika
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Kripto Para

Dogecoin ETF'si için kritik hamle

Dogecoin ETF\'si için kritik hamle

NYSE Arca, Bitwise Dogecoin ETF'sinin listelenebilmesi için SEC'e resmi başvurusunu tamamladı. Onaylanması halinde ETF, kurumsal ve bireysel yatırımcılara ABD'de ilk kez düzenlenmiş bir memecoin yatırım aracına erişim imkanı sunacak. Coinbase saklama hizmetini üstlenirken, Bank of New York Mellon nakit yönetimi ve transfer ajansı hizmetlerini sağlayacak.

04.03.2025 12:07
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Kripto para ETF'leri için başvurular hız kesmeden devam ediyor. NYSE Arca'nın 3 Mart'ta sunduğu 19b-4 başvurusu, Bitwise Asset Management'ın Dogecoin ETF'sinin listelemesinin önünü açabilir. Ocak sonunda S-1 kayıt formunu SEC'e sunan Bitwise, bu adımla Dogecoin'e düzenlenmiş bir yatırım aracı sunma yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Dogecoin ETF Sürecinde Yeni Aşama

NYSE Arca, Bitwise Asset Management'ın Dogecoin borsada işlem gören fonunun hisselerini listelemek ve işlem görmesini sağlamak için bir kural değişikliği önerisi dosyaladı.

New York Stock Exchange'in yan kuruluşu, 3 Mart'ta SEC'e 19b-4 formunu iletti. Bu başvuru onaylanırsa, borsanın popüler memecoine doğrudan yatırımı sunan Bitwise Dogecoin (DOGE) ETF'yi listelemesi mümkün olacak.

Açıklamaya göre Coinbase Dogecoin saklayıcısı olarak görev yapacak, Bank of New York Mellon ise nakit saklama, yönetim ve transfer ajansı fonksiyonlarını üstlenecek.

ETF, nakit oluşturma ve itfa kullanıyor. Bu özellik, yatırımcıların doğrudan Dogecoin katkısında bulunamayacağı veya alamayacağı anlamına geliyor.

Ocak ayının sonlarında Bitwise, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ürün için S-1 kayıt formunu sundu. Onaylanması durumunda bu ETF, kurumsal ve bireysel yatırımcılara Dogecoin'e düzenlenmiş erişim sağlayan ABD'de listelenen ilk memecoin ETF'lerinden biri olacak.

Dogecoin fiyatları bu başvuruya tepki vermedi ve gün içinde yüzde 15'ten fazla değer kaybetti. Bu düşüş, Donald Trump'ın 2 Mart'taki ABD kripto rezervi duyurusundan elde edilen tüm kazançları silen daha geniş bir kripto piyasası çöküşünün parçası olarak gerçekleşti.

13 Şubat'ta SEC, Grayscale'in Grayscale Dogecoin Trust başvurularını kabul etti. Bu gelişme, ürünü inceleme ve karar verme sürecinin başladığı ve potansiyel son tarihin Ekim ortası civarında olabileceği anlamına geliyor.

Aynı zamanda Nasdaq, 3 Mart'ta SEC'e Grayscale Hedera Trust'ın hisselerini listelemek ve işlem görmesini sağlamak için benzer bir kural değişikliği önerisi sundu. Bu fon, Hedera Network'ün yerel tokeni olan HBAR'ın fiyatını takip edecek.

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Son Dakika Kripto Para Dogecoin ETF'si için kritik hamle - Son Dakika

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