Dokuz yıl sonra uyanan Ethereum balinası 145 milyon dolar taşıdı
Kripto Para

Dokuz yıl sonra uyanan Ethereum balinası 145 milyon dolar taşıdı

Dokuz yıl sonra uyanan Ethereum balinası 145 milyon dolar taşıdı
26.01.2026 16:38
Yaklaşık dokuz yıldır hareketsiz kalan bir Ethereum balinası, kısa bir süre önce Gemini borsasına 145 milyon dolar değerinde 50.000 ETH transfer ederek yeniden aktif hale geldi.

Zincir üstü verilere göre uzun süredir sessizliğini koruyan büyük bir Ethereum yatırımcısı piyasada hareketliliğe neden oldu. Blockchain analiz sağlayıcısı EmberCN, Arkham Intelligence verilerine dayanarak "0xb5…Fb168D6" uzantılı cüzdanın Pazar günü iki ayrı işlemle borsaya yüklü miktarda varlık taşıdığını bildirdi.

2017'DEN BERİ HAREKETSİZDİ

Söz konusu cüzdan, günün erken saatlerinde önce 25.000 ETH, saatler sonra ise bir 25.000 ETH daha transfer etti. EmberCN, bu adresin en son 2017 yılında Bitfinex borsasından yaklaşık 135.000 ETH çektiği dönemden bu yana işlem yapmadığını belirtti.

O dönemde Ethereum fiyatı 90 dolar civarında seyrederken, cüzdandaki varlıkların toplam değeri yaklaşık 12,17 milyon dolardı. Yapılan son transferlerin ardından cüzdanda hâlâ yaklaşık 85.283 ETH bulunduğu görülüyor.

BENZER HAREKET BİTCOİN'DE DE GÖRÜLDÜ

Bu gelişme, Bitcoin piyasalarındaki benzer balina aktiviteleriyle eşzamanlı gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta, 13 yıldır hareketsiz duran bir Bitcoin cüzdanı da yaklaşık 84 milyon dolar değerindeki 909 BTC'yi yeni bir adrese taşımıştı.

Balina hareketliliğinin ortasında kripto para piyasalarında düşüş eğilimi gözlemlendi. Ether, son 24 saatte yüzde 2,8 değer kaybederek 2.859 dolara geriledi. Bitcoin ise yüzde 1,43'lük düşüşle 87.611 dolar seviyesinden işlem görüyor.

