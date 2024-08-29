Trump, ABD'yi Kripto Para Sektöründe Lider Konuma Taşımak İstiyor - Son Dakika
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Trump, ABD'yi Kripto Para Sektöründe Lider Konuma Taşımak İstiyor

Trump, ABD\'yi Kripto Para Sektöründe Lider Konuma Taşımak İstiyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kripto para alanında ABD'yi bir dünya lideri yapmayı hedefleyen yeni bir stratejiyi açıklamaya hazırlanıyor. Gün içinde gerçekleştirilecek bu duyuru, Trump'ın oğulları tarafından desteklenen World Liberty Financial ile iş birliği içinde yapılacak. Trump'ın planı, teknoloji ve finans dünyasında büyük yankılar uyandıracak bir gelişme olma potansiyeli taşıyor.

29.08.2024 18:35
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'Yİ kripto para sektöründe lider konuma taşıma hedefini açıkladı. Trump'ın bu hamlesinde, oğullarının desteklediği DeFi şirketi World Liberty Financial öne çıkıyor.

ABD Kripto Dünyasının Yeni Merkezi Olacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin kripto para alanındaki konumunu güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji açıklayacağını duyurdu. Trump'ın bu önemli açıklamayı gün içinde X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yapması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, açıklamasında oğullarının destek verdiği bir DeFi girişimi olan World Liberty Financial'a dikkat çekti. Trump, paylaşımının sonunda şirketin logosuna yer verirken, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma planlarını aktaracağını belirtti.

Öte yandan, Trump'ın duyurusundan kısa bir süre önce World Liberty Financial'ın Telegram kanalında bir uyarı yayımlandı. Yapılan uyarıda, sahte airdrop ve token satışlarına karşı kullanıcılar uyarıldı.

Trump'ın kripto para birimlerine olan ilgisi, Temmuz ayında düzenlenen Bitcoin 2024 etkinliğindeki konuşmasıyla daha da belirgin hale gelmişti. Eski başkan ayrıca, 2022 yılının sonlarından bu yana piyasada bulunan, kendi imajını taşıyan NFT koleksiyonlarına da atıfta bulundu.

Trump, seçim vaatleri arasında SEC Başkanı Gary Gensler'i görevden almayı ve Kasım ayında seçilmesi durumunda ABD'nin Bitcoin satışlarını durdurarak "stratejik Bitcoin rezervi" oluşturmayı da sıraladı.

World Liberty Financial'ın sunacağı hizmetler ve Trump'ın bu girişimdeki konumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Kripto dünyasındaki bu yeni gelişmelerin, sektörde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

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