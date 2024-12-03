Donald Trump etkisiyle kripto piyasaları rekor kırdı - Son Dakika
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Donald Trump etkisiyle kripto piyasaları rekor kırdı

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ABD seçimlerinde Donald Trump'ın zaferi, Kasım ayında kripto para borsalarında işlem hacminin son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına yol açtı. Artan düzenleyici netlik ve piyasa güveni, kripto para yatırımcılarını olumlu etkiledi.

03.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:32
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Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesi, kripto para piyasalarında büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Kasım ayında kripto borsaları, son üç yılın en yüksek işlem hacmine ulaşırken, düzenleyici beklentiler ve piyasa güveni arttı. Bu hareketlilik, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kripto Dünyası Trump'ın Zaferiyle Yeniden Şekilleniyor

ABD'nin yeni başkanı olacak olan Donald Trump'ın seçim zaferi, kripto para piyasalarında rekor seviyelere ulaşan işlem hacimlerini beraberinde getirdi. Kasım ayında kripto borsaları, son üç yılın zirvesini test ederken, piyasalardaki bu hareketliliğin temelinde yeni yönetimin kripto paralara yönelik olumlu yaklaşımı yer alıyor.

Son verilere göre spot kripto borsalarındaki işlem hacmi Kasım ayında 2,9 trilyon dolara ulaşarak, Mayıs 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetti. Bu gelişme, piyasa uzmanları tarafından Trump yönetiminin kripto para düzenlemelerine yönelik verdiği olumlu sinyallere bağlanıyor.

Sektörün önde gelen platformlarından Crypto.com, Kasım ayını "yılın en dinamik dönemi" olarak değerlendirirken, platformda görülen rekor işlem hacimleri dikkat çekiyor. Şirket yetkilileri, küresel ölçekte artan yatırımcı ilgisinin, işlem hacimlerindeki bu yükselişi tetiklediğini vurguluyor.

Kongre'de kripto para dostu isimlerin yer alması, uzmanların "ABD tarihinin en kripto dostu hükümeti" değerlendirmelerini desteklerken, bu durumun sektör için daha uygun düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında etkili olması bekleniyor.

Kraken'in Avustralya operasyonlarını yöneten Jonathon Miller, özellikle Bitcoin, Dogecoin ve Solana işlemlerinde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerken, seçim sonrası yükseliş trendinin yatırımcıları kaldıraçlı işlemlere ve risk yönetimi stratejilerine yönlendirdiğini belirtiyor.

Binance cephesinden yapılan açıklamada, Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ve başarılı performansının, kurumsal yatırımcıların piyasaya girişini hızlandırdığı ve risk yönetimini kolaylaştırdığı ifade ediliyor. Bu gelişmelerin, Bitcoin'in geleneksel finans piyasalarıyla bütünleşmesine katkı sağladığı vurgulanıyor.

Kripto para piyasaları, ABD'deki siyasi değişim ve düzenleyici gelişmelerin etkisiyle yeni bir büyüme evresine girerken, sektör temsilcileri olumlu piyasa atmosferinin süreceğini ve küresel işlem hacimlerinin artış eğilimini koruyacağını öngörüyor.

Donald Trump etkisiyle kripto piyasaları rekor kırdı

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