Donald Trump faktörü ve Çin borcu Bitcoin fiyatını destekliyor

Kripto Para

Çin'in gündemine aldığı 10 trilyon yuanlık yeni borç dalgası, kripto para piyasalarında yeni bir dinamik oluşturuyor. Hayes'e göre 2015'te Çin Halk Bankası'nın yuan devalüasyonu sonrasında Bitcoin'in üç ay içinde 135 dolardan 600 dolara yükselmesi, benzer bir senaryonun tekrarlanabileceğine işaret ediyor.

Çin'in Trilyon Dolarlık Borcu Bitcoin Fiyatı İçin Altın Fırsat

Kripto para piyasaları, Çin'in yeni borç planlarıyla hareketli bir döneme hazırlanıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Çin, yaklaşık 1,4 trilyon dolar değerinde borç planı üzerinde çalışıyor. Bu borç, Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Donald Trump'ın potansiyel yeniden seçilmesiyle büyüyebilecek bir mali paketin parçasını oluşturuyor.

Nansen'in baş araştırma analisti Aurelie Barthere, Bitcoin'deki yükselişin Asya merkezli alıcılar tarafından yönlendirildiğini belirtiyor. Bitfinex analistleri de bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin'in 2025 sonundan önce 80 bin dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulunuyor.

MicroStrategy kurucusu Michael Saylor gibi piyasa uzmanları, Bitcoin'i enflasyona ve fiat para birimi değer kaybına karşı en iyi koruma aracı olarak değerlendiriyor. Bu görüş, Çin'in yeni borç planlarıyla birlikte daha da önem kazanıyor.