Donald Trump'ın oğlu sahip olduğu kripto para birimlerini açıkladı - Son Dakika
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Donald Trump'ın oğlu sahip olduğu kripto para birimlerini açıkladı

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20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak olan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, kripto para yanlısı açıklamalarıyla biliniyor. Trump'ın sıkı bir Bitcoin ve kripto para yanlısı olan oğlu Eric Trump, sahip olduğu kripto para varlıklarını açıkladı.

15.01.2025 13:51  Güncelleme: 14:46
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Eric Trump, kişisel kripto para portföyünü paylaşarak finans dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Babası Donald Trump ile Amerika'yı bir kripto merkezi yapma planlarını detaylandıran Eric, Bitcoin ve üç altcoin yatırımını duyurdu. Bu adım, onun finansal vizyonunu ve kripto para piyasasındaki etkisini gözler önüne seriyor.

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Eric Trump, kripto para dünyasındaki yatırımlarını kamuoyuyla paylaşarak, dijital varlıklara olan inancını gözler önüne serdi. ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, verdiği özel röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yatırım portföyünde Bitcoin'in başı çektiğini belirten Eric Trump, ayrıca Ethereum, Solana ve Sui olmak üzere üç farklı altcoine de yatırım yaptığını duyurdu. Özellikle Sui Network'ün geleceğine olan inancını vurgulayan genç Trump, geçtiğimiz yıl Abu Dabi'deki Bitcoin MENA konferansında Bitcoin'in gelecekte milyon dolarlık değere ulaşabileceğini öngörmüştü.

Trump Organization'ın başkan yardımcısı, SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto para sektörüne yönelik tutumunu eleştirmekten de geri durmadı. Eric Trump, Biden yönetimi döneminde SEC'in sektöre karşı adeta bir "kutsal savaş" başlattığını ifade etti. Bu görüşe ABD Kongre Üyesi Michael John Flood da katılarak, SEC'in yetersiz düzenlemelerinin Amerika'yı teknolojik yenilikçilikte geriye düşürdüğünü savundu.

Yeni seçilen Başkan Donald Trump'ın kripto para politikaları da dikkat çekici. Eric Trump'ın açıklamalarına göre, babası Amerika'yı küresel kripto merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, stratejik Bitcoin rezervi oluşturulması ve kripto para birimlerine vergi muafiyeti getirilmesi planlanıyor. Donald Trump'ın göreve başlar başlamaz Personel Muhasebe Bülteni (SAB) 121 yasasını kaldırmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Donald Trump\'ın oğlu sahip olduğu kripto para birimlerini açıkladı

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Son Dakika Kripto Para Donald Trump'ın oğlu sahip olduğu kripto para birimlerini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Güven Yaşar:
    amacı aldıklarının fiyatini yukseltmek 18 0 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Tövbe tövbe 3 0 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    Allah Allah 0 0 Yanıtla
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