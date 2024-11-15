Donald Trump kabinesinde Bitcoin ve kripto para etkisi artıyor

Kripto Para

Trump yönetiminin şekillenen üst düzey kadrosu, kripto para dünyasından önemli isimleri barındırıyor. Savunma Bakanlığına Bitcoin yatırımcısı Pete Hegseth, yeni kurulan Devlet Verimliliği Departmanına (DOGE) ise Tesla CEO'su Elon Musk aday gösterildi. SEC başkanlığı için Robinhood'un Baş Hukuk Yetkilisi Dan Gallagher'ın ismi öne çıkıyor.

Kripto Dostu İsimler Yönetiminde Kilit Görevlere Geliyor

Trump, Kennedy'yi Sağlık Bakanlığına aday gösterirken yaptığı açıklamada, Amerikan halkının sağlığını endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketlerinin olumsuz etkilerinden korumayı hedeflediğini vurguladı.

Kennedy'nin kişisel servetinin önemli bir bölümünü Bitcoin'e yatırdığı ve kripto para düzenlemelerinde hafif dokunuşlu bir yaklaşımı savunduğu biliniyor.

MicroStrategy kurucusu Michael Saylor'ın da aralarında bulunduğu kripto para dünyasının önde gelen isimleri, Kennedy'nin adaylığını memnuniyetle karşıladı. Bununla birlikte adaylığın resmiyet kazanması için Senato onayı gerekiyor.

Trump'ın oluşturduğu yeni Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) liderliğine getirilen Elon Musk ve Vivek Ramaswamy, devlet bürokrasisini azaltma ve federal kurumları yeniden yapılandırma görevini üstlenecek.