Donald Trump kabinesinde Bitcoin ve kripto para etkisi artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Donald Trump kabinesinde Bitcoin ve kripto para etkisi artıyor

Donald Trump kabinesinde Bitcoin ve kripto para etkisi artıyor

Başkan seçilen Donald Trump'ın ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığına aday gösterdiği Robert F. Kennedy Jr, Bitcoin (BTC) yatırımcısı ve kripto para savunucusu kimliğiyle dikkat çekiyor. Eski Demokrat başkan adayı Kennedy'nin ABD dolarını güçlendirmek için önerdiği Bitcoin stratejik rezervi ve kripto kazançlarına vergi muafiyeti planları, kripto ekosisteminde yankı uyandırdı.

15.11.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump yönetiminin şekillenen üst düzey kadrosu, kripto para dünyasından önemli isimleri barındırıyor. Savunma Bakanlığına Bitcoin yatırımcısı Pete Hegseth, yeni kurulan Devlet Verimliliği Departmanına (DOGE) ise Tesla CEO'su Elon Musk aday gösterildi. SEC başkanlığı için Robinhood'un Baş Hukuk Yetkilisi Dan Gallagher'ın ismi öne çıkıyor.

Kripto Dostu İsimler Yönetiminde Kilit Görevlere Geliyor

Trump, Kennedy'yi Sağlık Bakanlığına aday gösterirken yaptığı açıklamada, Amerikan halkının sağlığını endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketlerinin olumsuz etkilerinden korumayı hedeflediğini vurguladı.

Kennedy'nin kişisel servetinin önemli bir bölümünü Bitcoin'e yatırdığı ve kripto para düzenlemelerinde hafif dokunuşlu bir yaklaşımı savunduğu biliniyor.

MicroStrategy kurucusu Michael Saylor'ın da aralarında bulunduğu kripto para dünyasının önde gelen isimleri, Kennedy'nin adaylığını memnuniyetle karşıladı. Bununla birlikte adaylığın resmiyet kazanması için Senato onayı gerekiyor.

Trump'ın oluşturduğu yeni Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) liderliğine getirilen Elon Musk ve Vivek Ramaswamy, devlet bürokrasisini azaltma ve federal kurumları yeniden yapılandırma görevini üstlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Donald Trump, Kripto Para, Elon Musk, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Donald Trump kabinesinde Bitcoin ve kripto para etkisi artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
22:46 Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisine rekor değer biçti Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisine rekor değer biçti
22:44 Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 16:53:25. #1.13#
SON DAKİKA: Donald Trump kabinesinde Bitcoin ve kripto para etkisi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.