Donald Trump kabinesinde Elon Musk'ın olacağını açıkladı: Dogecoin fiyatı uçuşa geçti - Son Dakika
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Kripto Para

Donald Trump kabinesinde Elon Musk'ın olacağını açıkladı: Dogecoin fiyatı uçuşa geçti

Donald Trump kabinesinde Elon Musk\'ın olacağını açıkladı: Dogecoin fiyatı uçuşa geçti

Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin Devlet Verimliliği Departmanı liderliğine atanmasıyla Dogecoin (DOGE) fiyatları fırladı. Trump'ın açıklamaları ve Musk'ın şeffaflık vaadi, DOGE yatırımcılarını heyecanlandırdı. Son zamanlarda DOGE bir meme kripto para birimi olmaktan çıkıp yatırımcıların gözdesi haline gelmeye başladı.

13.11.2024 09:54
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Dogecoin, Donald Trump'ın yeni atamaları ve Elon Musk'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Devlet Verimliliği Departmanı'na (D.O.G.E) atanan Musk ve Ramaswamy, büyük reformlar vaat ediyor. DOGE fiyatları ise bu haberlerle birlikte yüzde 500'ün üzerinde bir artış gösterdi.

Dogecoin Yeniden Zirvede

Kripto para dünyasının dikkat çeken isimlerinden Dogecoin (DOGE), ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni dönem atamalarının ardından rekor bir yükseliş yakaladı. Salı günü gerçekleşen işlemlerde yüzde 500'ü aşan bir değer artışı kaydeden DOGE, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Başkan Trump'ın, Devlet Verimliliği Departmanı'nın başına Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'yi getirmesi, kripto para piyasalarında heyecan yarattı. Truth Social platformundan yapılan açıklamada, bu atamaların federal kurumların yeniden yapılandırılması ve bürokrasinin azaltılması hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Departmanın yeni başkanlarından Elon Musk, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, kurumun tüm faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Musk, vatandaşların vergi gelirlerinin kullanımını takip edebileceği bir sistem kurulacağını ve gereksiz harcamaların önüne geçileceğini vurguladı.

Verilere göre Ekim ayından bu yana yükseliş trendine giren DOGE, son bir ayda yüzde 250 değer kazandı. 2021 yılı seviyelerine ulaşan kripto paranın, piyasa uzmanlarına göre uzun vadede 1 dolar hedefine ulaşması bekleniyor.

4 Temmuz 2026'ya kadar görev yapacak olan Musk ve Ramaswamy ikilisinin, devlet yönetimine "daha önce görülmemiş bir girişimci yaklaşım" getireceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, DOGE'nin hem ana akım medyada hem de yatırımcılar arasında popülerliğini artırabilecek önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Donald Trump, Kripto Para, Elon Musk, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Donald Trump kabinesinde Elon Musk'ın olacağını açıkladı: Dogecoin fiyatı uçuşa geçti - Son Dakika

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