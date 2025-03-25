Donald Trump kripto ETF piyasasını sallayacak - Son Dakika
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Donald Trump kripto ETF piyasasını sallayacak

Donald Trump kripto ETF piyasasını sallayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketlerinden birisi olan Trump Media, ABD'de ETF piyasasına girmek için Crypto.com ile anlaşma sağladı. Anlaşma, dijital varlık odaklı ETF'lerin global piyasalarda sunulmasını kapsıyor.

25.03.2025 11:09
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Trump Media, Amerikan pazarında bir dizi borsa yatırım fonu çıkarmak için Crypto.com ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Düzenleyici onaya tabi olan bu anlaşma kapsamında, "Made in America" temalı dijital varlık ve menkul kıymetlerden oluşan ETF'ler Foris Capital US LLC aracılığıyla piyasaya sürülecek. Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para sektöründeki etkisini genişletirken, Demokratlar tarafından çıkar çatışması endişelerini de beraberinde getiriyor.

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Trump Media, ABD'de bir dizi borsa yatırım fonu (ETF) piyasaya sürmek amacıyla Crypto.com ile bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladı. Kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformu Truth Social ve fintech markası Truth.Fi'nin işletmecisi Trump Technology Group Corp (TMTG) da düzenleyici onaya tabi olan bu anlaşmanın bir parçası.

Taraflar, ETF'leri bu yıl içinde Crypto.com'un şirketlerinden olan Foris Capital US LLC aracılığıyla piyasaya sürmeyi planlıyor. Made in America odaklı bu yatırım fonları, dijital varlıklar ve menkul kıymetlerden oluşacak.

Crypto.com, Bitcoin, Ether, Solana, XRP ve Cronos dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerini içerebilecek ETF'ler için altyapı ve saklama hizmetleri sağlayacak. İlgili taraflar, bu yatırım araçlarının ABD, Avrupa ve Asya dahil olmak üzere uluslararası alanda mevcut aracılık platformları üzerinden geniş bir kullanıma sunulmasını bekliyor.

Crypto.com'un kurucu ortağı ve CEO'su Kris Marszalek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ETF'ler piyasaya sürüldükten sonra, dünya çapında 140 milyondan fazla kullanıcımız için Crypto.com uygulamasında erişilebilir olacak." dedi.

Söz konusu ETF'lerin, TMTG'nin nakit rezervleriyle yatırım yapmayı planladığı Truth.Fi Ayrı Yönetilen Hesaplar (SMA) ile eş zamanlı olarak piyasaya sürülmesi öngörülüyor.Bu potansiyel ETF lansmanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın dahil olduğu bir başka kripto girişimine işaret ediyor.

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