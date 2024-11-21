Donald Trump, kripto para ekibine liderlik edecek kişiyi netleştiriyor

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Donald Trump'ın geçiş ekibi, dijital varlık piyasasındaki büyümeyi teşvik etmek için "kripto çarı" pozisyonunu oluşturmayı planlıyor. Bu kritik rol için, kripto para yanlısı tutumuyla tanınan eski CFTC Başkanı Chris Giancarlo öne çıkarken, yeni görevin kripto düzenlemelerine getireceği değişiklikler merak konusu. Giancarlo'nun uzmanlığı ve geçmiş tecrübeleri, bu yeni adımda onu ideal bir aday yapıyor.

Kripto Piyasalarını Şekillendirecek Yeni Lider Netleşiyor: Giancarlo İsmi Ön Planda

Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın geçiş ekibi, 3 trilyon dolarlık büyüme potansiyeline sahip dijital varlık piyasalarını düzenlemek için yeni bir "kripto çarı" pozisyonu oluşturmayı planlıyor. Bu önemli görev için eski CFTC Başkanı Chris Giancarlo'nun ismi ön plana çıkıyor.

Kripto ve Blockchain teknolojilerine olan derin ilgisiyle tanınan 65 yaşındaki Giancarlo, Trump döneminde ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığı görevini yürütmüştü. Trump'ın seçim platformunda yer alan kripto dostu düzenlemeler ve rekabetçi piyasa vaatleri, Giancarlo'nun deneyimiyle örtüşüyor.

ABD'nin mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de desteğini alması beklenen bu yeni pozisyon için Giancarlo, CFTC ve SEC başkanlık adaylıklarından çekilerek hazır olduğunu geçiş ekibine bildirdi. Sektördeki tecrübesi ve birikimi, onu pozisyon için güçlü bir aday haline getiriyor.

Trump'ın seçim kampanyası süresince, mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'e yönelik eleştirileri ve onu görevden alma planları dikkat çekiyordu. Bu noktada kısa bir süre önce sert kripto düzenlemeleriyle kripto dünyasının tepkisini çeken Gary Gensler kısa bir süre önce görevinden istifa edeceğini açıkladı. ABD'deki yeni yönetimin kripto dostu politikaları hayata geçirmek için oluşturmayı planladığı danışma konseyinde, Giancarlo'nun kilit bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

Geçiş ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sektör uzmanları bu pozisyonun ABD kripto piyasalarının geleceği açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor. Willkie Farr & Gallagher hukuk bürosunda kıdemli danışman olarak görev yapan Giancarlo, aynı zamanda Dijital Ticaret Odası ve Paxos'un danışma kurullarında yer alıyor.

ABD'nin Dijital Dolar Projesi'nin kurucu ortağı olan ve kripto dünyasındaki uzun süreli çalışmaları nedeniyle "Kripto Baba" olarak anılan Giancarlo, Blockchain teknolojisinin güçlü bir savunucusu olarak öne çıkıyor.