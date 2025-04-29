Donald Trump kripto para ile ev alma dönemi başlattı - Son Dakika
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Kripto Para

Donald Trump kripto para ile ev alma dönemi başlattı

Donald Trump kripto para ile ev alma dönemi başlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketlerinden birisi olan Trump Organisation (Trump Organizasyonu) Dubai'de 1 milyar dolarlık yeni bir gayrimenkul projesi başlatıyor. Projenin en dikkat çekici yanı ise kripto para ödemelerinin mümkün kılınması.

29.04.2025 17:16
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Trump Organizasyonu ve Londra borsasında işlem gören Dar Global, Dubai'de 1 milyar dolar değerinde yeni bir proje için güçlerini birleştirdi. Eric Trump, bölgenin gayrimenkul potansiyeline vurgu yaparak kripto para kabulüyle lüks konut satışını çeşitlendireceklerini belirtti. Projenin beş yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Dubai'de Lüks Pazar Kripto Ödemeleriyle Şekilleniyor

İki şirketin ortaklığında geliştirilecek proje, Şeyh Zayed Yolu üzerinde Downtown Dubai'nin girişinde konumlanacak ve bir otel, konut birimleri ile kulüp binasını kapsayacak. Yetkililer, her biri yaklaşık 75 milyon dirhem (20,4 milyon dolar) değerinde iki çatı katı dairesi inşa edeceklerini açıkladı. Üç ve dört yatak odalı dairelerin ise ortalama 4 milyon ile 5 milyon dirhem arasında satışa sunulması planlanıyor.

Eric Trump, yerel basına yaptığı açıklamalarda, Dubai'nin "dünyanın en hareketli gayrimenkul piyasalarından biri" haline geldiğini ve "kripto para ödemelerinin de bu dinamizmi artıracağını" belirtti. Dubai'nin küresel yatırımcılar için bir çekim merkezi olduğunu vurgulayan Trump, emlak piyasasının önümüzdeki dönemde daha da hareketleneceğini öngördüklerini ifade etti.

Piyasa raporlarına göre, Dubai 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon dolar üzerinde değere sahip 111 konutun satışına sahne oldu. Bu satışlar, yıllık bazda yüzde 5,7'lik artışa denk gelirken toplam değerin 1,9 milyar doları bulduğu belirtildi. Ek analizler ise BAE'nin geçen yıl 7.200 milyoner kabul ettiğini gösteriyor, bu da ülkeyi küresel ölçekte önemli bir servet pazarı konumuna getiriyor.

Dubai'de gayrimenkul piyasasının güç kazanmasında, 10 yıllık altın vize programının genişletilmesi ile emekliler ve uzaktan çalışanlara yönelik oturma izinleri gibi hükümet girişimlerinin payı büyük. Eric Trump, projenin tamamlanmasıyla birlikte "metrekare başına fiyat ve lüks" alanında yeni bir standart belirleyeceklerini, kripto paralarla ödeme kabul ederek sektöre farklı bir soluk getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Donald Trump, Kripto Para, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Donald Trump kripto para ile ev alma dönemi başlattı - Son Dakika

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