Donald Trump ve Kamala Harris kripto seçmeni için yarışıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Donald Trump ve Kamala Harris kripto seçmeni için yarışıyor

Donald Trump ve Kamala Harris kripto seçmeni için yarışıyor

Consensys ve HarrisX'in yeni anketi, ABD seçmenlerinin yüzde 49'unun adayların kripto politikalarını önemli bulduğunu ortaya koydu. Seçmenlerin yüzde 27'si kripto yanlısı adayları desteklemeye eğilimli gözüküyor. Kripto sahiplerinin yüzde 92'si 2024 seçimlerinde oy kullanmayı planlıyor.

02.10.2024 13:39
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Kripto para dünyası, ABD siyasetinde giderek daha fazla önem kazanıyor. Anket sonuçları, kripto topluluğunun siyasi destek açısından bölünmüş olduğunu gösteriyor. Seçmenlerin yüzde 40'ı Cumhuriyetçilerin, yüzde 38'i ise Demokratların kripto politikalarına güveniyor. Bu veriler, kripto para politikalarının 2024 seçimlerinde belirleyici bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.

ABD Seçmeni Kripto Para Dostu Adaylara Yöneliyor

Blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri, ABD siyasi arenasında giderek daha fazla yer buluyor. Consensys ve HarrisX tarafından yürütülen yeni anket, bu trendin 2024 başkanlık seçimlerinde önemli bir faktör olabileceğini ortaya koyuyor.

Anket sonuçlarına göre ABD seçmenlerinin neredeyse yarısı (yüzde 49) adayların kripto politikalarını oy verme kararlarında önemli bir faktör olarak görüyor. Bu durum, kripto para sektörünün artık yalnızca teknoloji tutkunlarının değil, geniş bir seçmen kitlesinin de dikkatini çekmeye başladığını gösteriyor.

Kripto para sahiplerinin seçimlerdeki potansiyel etkisi özellikle dikkat çekici. Anket, bu grubun yüzde 92'sinin 2024 seçimlerinde oy kullanmayı planladığını gösteriyor. Bu yüksek katılım oranı, kripto topluluğunun siyasi süreçlere aktif katılımını yansıtıyor.

Ancak kripto topluluğu siyasi tercihler konusunda bölünmüş durumda. Seçmenlerin yüzde 40'ı Cumhuriyetçi Parti'nin, yüzde 38'i ise Demokrat Parti'nin kripto politikalarına daha çok güveniyor. Bu yakın oran, her iki partinin de kripto seçmenlerini kazanmak için çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump'ın kripto politikaları bu bağlamda önem kazanıyor. Harris, kampanyasında ilk kez kripto endüstrisini destekleyici açıklamalar yaparken, Trump daha agresif bir kripto yaklaşım sergiliyor. Trump, mevcut düzenlemeleri eleştiriyor ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'i görevden almayı vaat ediyor.

Bu veriler, kripto para politikalarının 2024 seçimlerinde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Adayların kripto konusundaki duruşları, özellikle salıncak eyaletlerde seçmenlerin tercihlerini etkileyebilir.

Blockchain teknolojisi ve kripto paralar artık ABD siyasetinde göz ardı edilemeyecek bir faktör haline gelmiş durumda. Adayların bu konudaki politikaları ve vaatleri, 2024 seçimlerinde seçmen tercihlerini şekillendirebilir. Kripto topluluğunun yüksek siyasi katılımı da bu etkiyi daha da güçlendirebilir.

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