DRW Holdings Ethereum ve Bitcoin ETF\'lerine yatırım yapmayı sürdürüyor

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DRW Holdings, kripto para dünyasında ses getiren bir hamle yaptı. Şirket, Grayscale Ethereum Trust üzerinden 150 milyon dolarlık yatırımla Ethereum piyasasına güçlü bir giriş gerçekleştirdi. Bu yatırım, DRW'nin toplam kripto varlıklarını 195 milyon dolara yükselterek, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan ilgisinin artışına işaret ediyor.

Kripto Piyasasında Büyük Hamle: DRW'den Ethereum ve Bitcoin Yatırımları

DRW Holdings, kripto para piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Şirketin son finansal raporunda Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 13F formunda yer alan dikkat çekici bir hamle göze çarpıyor.

Sunulan forma göre DRW, Grayscale Ethereum Trust aracılığıyla 150 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Bu hamleyle birlikte firmanın kripto borsa yatırım fonlarındaki toplam varlığı 195 milyon dolara ulaştı. Bu yatırım, DRW'nin Ethereum ekosistemine yönelik ilk ciddi adımı olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında SEC'in spot Ethereum (Ether) ETF'lerinin piyasaya sürülmesine onay vermesi, DRW'nin Ethereum'a olan ilgisini daha da artırdı. Bitcoin ETF'leri piyasaya çıktıktan sonra milyarlarca dolarlık net giriş alırken, Ethereum tabanlı fonlar henüz benzer bir ilgiyle karşılaşmamıştı.

DRW'nin bu hamlesinin, dünyanın ikinci büyük kripto para birimi Ethereum'a yönelik kurumsal ilginin artışına işaret ettiği düşünülüyor. Şirket, Bitcoin ETF'lerine kıyasla Ethereum ETF'lerine üç kat daha fazla yatırım yaparak dikkat çekti. Bu yatırımla DRW, Grayscale ETHE'nin portföyünde S&P 500 ve altın fonlarının ardından en büyük üçüncü yatırımcı konumuna yükseldi.

Öte yandan, DRW'nin Bitcoin ETF'lerine yönelik yatırımları daha çeşitli bir görünüm sergiliyor. Firma, Ark, 21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity ve Proshares gibi önde gelen şirketlerin sunduğu Bitcoin ürünlerine de yatırım yapmış durumda. Bu yatırımlar arasında Proshares'in ürünü, en büyük Bitcoin odaklı yatırım olarak öne çıkıyor.

DRW, 2018'den bu yana kripto para sektörüne giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Özellikle şirketin Cumberland birimi, kripto piyasalarındaki aktif rolüyle dikkat çekiyor. Cumberland, birçok Bitcoin ETF'si için likidite sağlayıcı olarak hizmet veriyor ve yakın zamanda New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bakanlığı'ndan "BitLicense" lisansını almayı başardı.