Dubai\'de lisanssız kripto firmalarına büyük darbe

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Dubai'nin kripto para düzenleyicisi, yasal olmayan faaliyetlerde bulunan ve pazarlama kurallarını ihlal eden yedi kripto para şirketine yönelik sert yaptırımlar uyguladı. Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi (VARA), lisanssız firmalara karşı düzenlemeleri ihlal ettikleri için para cezası ve faaliyet durdurma emri verdi. Bu adım, Dubai'nin kripto piyasasını daha güvenli ve şeffaf hale getirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

VARA'dan Kesin Uyarı: Lisanssız Faaliyetlere Tolerans Yok

Dubai'nin kripto varlık piyasasını düzenleyen kurum VARA (Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi), geçtiğimiz günlerde lisanssız kripto para şirketlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen bu operasyon sonucunda, yedi şirket hem para cezasına çarptırıldı hem de faaliyetleri durduruldu.

VARA'nın açıklamasına göre cezalandırılan şirketler iki önemli ihlalde bulundu. Bu ihlallerin ilki reklam yasağını çiğnemek ve gerekli izinler olmadan faaliyet göstermek olarak açıklanırken, diğer önemli ihlal ise Dubai'nin kripto para ekosistemini düzenleme ve güvenli hale getirme çabalarına ters düşmesi olarak belirtildi.

Kurum, halkı lisanssız kripto şirketleriyle iş yapmamaları konusunda sert bir dille uyardı. VARA yetkilileri, bu tür işlemlerin ciddi finansal riskler taşıdığını ve yasal sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Dubai'deki mevcut düzenlemeler, yalnızca lisanslı şirketlerin sanal varlık hizmeti sunmasına izin veriyor. VARA, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, kurallara uymayan firmalara karşı tolerans göstermeyeceğini belirtti.

Ceza alan şirketlere 50 bin ile 100 bin BAE dirhemi arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı. Bu yaptırımlar, Dubai'nin kripto para piyasasını daha şeffaf ve güvenilir bir hale getirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Bu son operasyon, Dubai'de geçtiğimiz aylarda başlatılan düzenleme hamlelerinin devamı niteliğinde. Eylül ayı sonlarında yapılan bir açıklamada, kripto para reklamlarında yatırımcıları riskler konusunda uyaran ifadelerin bulunması zorunlu hale getirilmişti.

VARA'nın başında bulunan Matthew White, yeni düzenlemelerin amacını açıklarken, "Bu adımlar, sanal varlık sağlayıcılarını daha sorumlu davranmaya teşvik edecek ve piyasadaki güven ortamını güçlendirecek." ifadelerini kullandı.