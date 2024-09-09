Durov krizi sonrası Toncoin güçlü dönüş yaptı

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Kripto para piyasasında Toncoin, son günlerde gösterdiği performansla öne çıkıyor. Telegram kurucusu Pavel Durov'un Fransız yetkililerce gözaltına alınmasının ardından yaşanan sert düşüş, Durov'un serbest bırakılmasıyla yerini hızlı bir toparlanmaya bıraktı. Son 24 saatte yüzde 7'nin üzerinde değer kazanan Toncoin, diğer büyük altcoinlerin önüne geçmeyi başardı.

Durov Faktörü Toncoin Fiyatlarını Etkiliyor

Toncoin'in son dönemdeki yükselişi, kripto para piyasasında büyük ilgi uyandırdı. Telegram kurucusu Pavel Durov'un serbest bırakılmasıyla birlikte başlayan toparlanma süreci, Toncoin'in değerini önemli ölçüde yükseltti. Bu gelişme, Toncoin ile Telegram arasındaki bağlantıyı yeniden gündeme getirdi.

Toncoin'in fiyatı, 24 Ağustos'ta Pavel Durov'un gözaltına alınmasıyla keskin bir düşüş kaydetmişti. Durov'un kefaletle serbest bırakılmasından sonra da düşüş devam etmiş ve Ağustos başında yaklaşık 4,55 dolar seviyesine kadar gerilemişti. O zamandan beri kripto para birimi kademeli olarak toparlanarak 5 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı.

Telegram'ın resmi olarak Toncoin ile bağlantısı bulunmamasına rağmen şirketin 2023 finansal tablosu, kripto para ile ilgili önemli bir ilişki ortaya koydu. Financial Times'ın raporuna göre Telegram geçen yılın sonunda bilançosundaki nakit ve nakit benzerlerini aşan yaklaşık 400 milyon dolarlık dijital varlığa sahipti.

Presto Research analisti Min Jung, Telegram'ın 2023 gelirinin yüzde 40'ından fazlasının "entegre cüzdan" ve "koleksiyon satışı" gibi Toncoin içeren faaliyetlerden geldiğini vurguladı. Jung, "Şirket, kullanıcı adları ve sanal telefon numaraları gibi koleksiyonların satışı da dahil olmak üzere çeşitli hizmetler için Toncoin'i ödeme olarak kabul ediyor." açıklamasında bulundu.

Telegram'ın kripto odaklı iş modeline ve önemli yükümlülüklerine rağmen, yüksek profilli yatırımcılardan 2,3 milyar doların üzerinde dönüştürülebilir tahvil topladığı belirtiliyor. Bu durum, şirketin kripto para alanındaki faaliyetlerinin geleneksel piyasa yatırımcıları tarafından olumlu karşılandığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Toncoin'in son dönemdeki performansı, kripto para piyasasındaki genel durgunluğa rağmen dikkat çekici bir gelişme olarak görülüyor. Yatırımcılar ve analistler, önümüzdeki dönemde Toncoin'in performansını ve Telegram ile olan ilişkisini yakından takip edecek. Bu gelişmeler, kripto para dünyasında Toncoin'in önemini ve potansiyelini yeniden ön plana çıkarıyor.