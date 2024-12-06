Düşüş kısa sürdü: Bitcoin yeniden o seviyeyi geride bıraktı - Son Dakika
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Kripto Para

Düşüş kısa sürdü: Bitcoin yeniden o seviyeyi geride bıraktı

Düşüş kısa sürdü: Bitcoin yeniden o seviyeyi geride bıraktı

Lider kripto para birimi Bitcoin, kısa bir süre önce kaybettiği 100 bin dolar seviyesini Donald Trump'ın kripto para birimleriyle ilgili olumlu açıklamaları ve mevcut durumun ardından yeniden 100 bin dolar seviyesini geride bıraktı. Bitcoin'in yeniden 100 bin doları geride bırakması kripto para birimine olan güveni bir kez daha gösterdi.

06.12.2024 21:01
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Bitcoin, 5 Aralık 2024 tarihinde 100 bin dolarlık önemli psikolojik sınırı aşarak yeni bir tarihi zirveye ulaşmıştı. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın kripto paralara olan olumlu tutumu, piyasadaki bu büyük yükselişi tetiklemiş olsa da bu süreçte yaşananların ardından Bitcoin hızlı bir şekilde geriledi ve 100 bin doların altına düştü. 90 bin dolar seviyesine gerileyen Bitcoin'in bu düşüşü kısa sürdü. Lider kripto para birimi Bitcoin yeniden 100 bin doları geride bıraktı.

Bitcoin Rekor Sonrasında Yaşadığı Düşüşü Hızlı Toparladı

Bitcoin durdurulamıyor. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın kripto para birimlerine yönelik olumlu açıklamaları ve politikalarının etkisiyle Bitcoin, 5 Aralık'ta 104.107 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ancak zirve seviyeleri uzun sürmedi. Yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve yüksek kaldıraçlı işlemlerin etkisiyle Bitcoin, keskin bir düşüş yaşayarak 90.500 dolara kadar geriledi. Bu sert düşüş sürecinde, son 24 saatte toplam 1,1 milyar dolarlık işlem likidasyon oldu. Bu rakam, Aralık 2021'den bu yana görülen en büyük günlük likidasyon hacmi olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin'deki dalgalanma kısa sürdü. Kripto para birimi, 6 Aralık'ta yeniden güç kazanarak 100.305,89 dolar seviyesine yükseldi. Piyasa uzmanları, yaşanan bu hızlı toparlanmanın ardındaki nedenleri araştırırken, bazı analistler fiyat hareketlerinin piyasa manipülasyonuna işaret edebileceği görüşünü dile getiriyor.

Uzmanlar, Bitcoin'in mevcut istikrarını koruması halinde fiyatının 110 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte, kripto para piyasasındaki yüksek oynaklık ve spekülatif hareketler göz önüne alındığında, yatırımcıların olası dalgalanmalara karşı temkinli davranmaları gerektiği vurgulanıyor.

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