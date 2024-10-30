Düzenleyici baskısına karşı kripto para sektörü güçlerini birleştiriyor

Kripto Para

CCI paylaştığı açıklamada, üyelerinden POSA ile "global politika yapıcıları staking'in ağ güvenliği ve merkeziyetsizlikteki kritik rolü konusunda eğitmek" üzere çalışmayı planladığını bildirdi. Bu stratejik güç birliği, staking teknolojilerinin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

Düzenleyicilere Karşı Stratejik Hamle

POSA İcra Direktörü Alison Mangiero, organizasyonun proof-of-stake teknolojilerini destekleyen politikaları savunmaya ve bu teknolojilerin ağ güvenliğindeki hayati rolü hakkında farkındalık yaratmaya odaklandığını belirtti. Staking Rewards verilerine göre sektörün toplam değeri, 2019'daki 19 milyon dolar seviyesinden 500 milyar doların üzerine çıktı.

Bu gelişme, büyük kripto para borsalarının staking ürünleri sunmaya başlamasıyla ivme kazandı. ABD'de yasa koyucular staking'in vergilendirilmesi konusunda mevzuat üzerinde çalışırken, Temsilciler Wiley Nickel ve Drew Ferguson çifte vergilendirmeyi önleyecek bir yasa tasarısı önerdi.

SEC'in Kraken, Consensys ve Coinbase'e staking programları nedeniyle açtığı davalar, piyasadaki endişeyi artırırken, CCI ve POSA'nın bu iş birliği düzenleyici baskılara karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki kuruluş, önümüzdeki dönemde yeni politika belgeleri yayımlamayı ve restaking gibi staking kavramlarını netleştirmeyi hedefliyor.