Düzenleyici kurumdan kripto para sektörüne müjde

Kripto Para

SEC, Coinbase'e karşı açılan yasa dışı yaptırım davasını düşürmeyi ilke olarak onayladı. Komisyon onayına tabi olan bu karar, şirketin iki yıl önce halka açılmasının ardından başlayan yasal belirsizliği sona erdirmeyi öngörüyor.

SEC Kripto Sektörüyle Barış Yolunda

Coinbase, davanın hiçbir zaman açılmaması gerektiğini savunurken, müşterilerinin haklarını korumak için milyonlarca dolar tutarında yasal masraf yaptı. SEC'in 2023 yılında başlattığı dava süreci, kripto para sektöründe tedirginlik yarattı.

SEC'deki değişim, eski başkan Gary Gensler'in Ocak ayında kurumdan ayrılmasıyla başladı. Kripto dostu eski düzenleyici Paul Atkins'in SEC başkanlığına aday gösterilmesi, sektör için umut verici gelişmelerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Coinbase, yeni SEC yönetimiyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Şirket, düzenleyici kurumların kripto para sektörüne yönelik yaklaşımının değişmesiyle birlikte, sektörün yasal çerçevesinin daha net bir şekilde belirleneceğini tahmin ediyor.