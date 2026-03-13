Eightco, 125 milyon dolarlık finansman taahhüdünün ardından değer kazandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nasdaq'ta işlem gören Eightco Holdings, BitMine, ARK Invest ve Kraken'in ana şirketi Payward'ın da yer aldığı yatırımcılardan 125 milyon dolarlık yeni finansman taahhüdü aldı. Açıklamanın ardından şirket hisseleri perşembe günü erken işlemlerde yüzde 25 artışla 1,02 dolara yükseldi.

Şirket, söz konusu kaynağı yapay zeka, Blockchain, kripto altyapısı ve dijital tüketici platformlarına yönelik yatırım planlarını desteklemek için kullanmayı planlıyor. Fon yapısında en büyük taahhüt 75 milyon dolarla BitMine Immersion Technologies'ten gelirken, Cathie Wood'un yönettiği ARK Invest ile Payward en az 25'er milyon dolar taahhütte bulundu.

EIGHTCO'NUN YATIRIM STRATEJİSİ GENİŞLİYOR

Şirket daha önce OpenAI'a 50 milyon dolar, YouTube içerik üreticisi MrBeast olarak bilinen Jimmy Donaldson'ın kurduğu Beast Industries'e ise 25 milyon dolar yatırım yaptığını açıklamıştı. Beast Industries, medya ve tüketici ürünlerinin ötesine geçip gençlere yönelik finans uygulaması Step'i satın aldı.

Şirket ayrıca, kripto entegrasyonlarını da içerebilecek finansal hizmetler alanındaki fırsatları araştırıyor. BitMine, ocakta Eightco'ya 200 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuştu. Bu adım, şirketin yaratıcı ekonomi odaklı yatırımlarını kripto varlık stratejisiyle birlikte genişletmesine zemin hazırlamıştı.

FON TURUYLA BİRLİKTE YENİ ATAMALAR GELDİ

Fon turuyla birlikte yönetim tarafında da yeni atamalar yapıldı. BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Eightco'nun yönetim kuruluna katılırken ARK Invest'ten Brett Winton ise danışman olarak görev alacak.

Eightco, daha önce eylülde Worldcoin'in WLD token'ına odaklanan bir hazine stratejisi başlatmış ve yapay zeka çağında çevrimiçi insan kimliği doğrulama projelerine artan ilginin etkisiyle yaklaşık 250 milyon dolar toplamıştı.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:43:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.