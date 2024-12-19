El Salvador Bitcoin planında değişikliğe gidiyor

Kripto Para

El Salvador, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile gerçekleştirdiği 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşması çerçevesinde, Bitcoin'in esnaf tarafından kabulünü isteğe bağlı hale getiriyor. Ülkenin Bitcoin politikalarında önemli bir değişiklik yapılmasını içeren bu anlaşma, aynı zamanda devlet destekli Chivo cüzdanının kullanımını da serbestleştiriyor. Ekonomik reformlar ve küresel kredi destekleri ile birlikte El Salvador'un kripto para birimi stratejisi yeni bir döneme giriyor.

El Salvador'da Bitcoin Politikalarında Dönüm Noktası

El Salvador hükümeti, Uluslararası Para Fonu ile 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında ülkenin, Bitcoin politikalarında bazı değişikliklere gitmesi öngörülüyor.

IMF'nin kısa bir süre önce yaptığı açıklamasına göre El Salvador'un borç yükünü hafifletmeyi hedefleyen reform paketi kabul edildi. 40 aylık süreyi kapsayan anlaşma çerçevesinde, esnafın Bitcoin kullanımı zorunluluğu kaldırılacak ve devletin kripto para alanındaki etkinliği sınırlandırılacak.

Yapılan düzenlemelerle vergi ödemelerinin yalnızca ABD doları ile yapılması kararlaştırılırken, devlet destekli dijital cüzdan uygulaması Chivo'daki kamu katılımının aşamalı olarak azaltılması planlanıyor. Ulusal Bitcoin Ofisi verilerine göre, 2021'den bu yana kripto para yatırımı yapan El Salvador'un elinde şu an 602 milyon dolar değerinde, yaklaşık 6 bin Bitcoin bulunuyor.

Başkan Nayib Bukele döneminde dünyada ilk kez Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ülkenin bu kararı, dört yıl süren IMF görüşmelerinin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. IMF'nin Bitcoin konusundaki çekincelerine rağmen, Ulusal Bitcoin Ofisi sözcüsü kripto para biriktirme stratejisini sürdüreceklerini duyurdu.

Anlaşma kapsamında El Salvador, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşlarından 3,5 milyar doların üzerinde ek kredi alma imkanına kavuşacak. IMF İcra Kurulu'nun onayı beklenen anlaşmaya ilişkin Başkan Bukele'nin Bitcoin danışmanı Max Keiser, sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Keiser, ülkede Bitcoin kullanımının her zaman gönüllülük esasına dayandığını ve kullanım oranının artış gösterdiğini savundu. Ancak Ekim ayında yapılan kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 92'sinin Bitcoin işlemi yapmadığını ortaya koydu. Bu oran geçen yıl yüzde 88 düzeyindeydi.