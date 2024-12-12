El Salvador öncülüğe kripto para ekosisteminde global atılım başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

El Salvador öncülüğe kripto para ekosisteminde global atılım başlıyor

El Salvador öncülüğe kripto para ekosisteminde global atılım başlıyor

El Salvador, Arjantin ile imzaladığı dijital varlık iş birliği anlaşmasının ardından benzer ortaklıklar için 25'ten fazla ülkeyle görüşmeye başladı. Bitcoin (BTC) dostu ülke, üç yıllık düzenleme deneyimini diğer ülkelerle paylaşmaya hazırlanıyor.

12.12.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El Salvador Ulusal Dijital Varlıklar Komisyonu (NCDA) başkanı Juan Carlos Reyes, ülkesinin Arjantin'in güçlü Blockchain altyapısı ile kendi teknolojik uzmanlığını birleştirerek son derece üretken bir ortaklık oluşturacağını belirtti. Reyes, El Salvador'un kripto varlık düzenlemelerindeki üç yıllık deneyiminin, özellikle ülkede kayıtlı Arjantinli şirketler için önemli faydalar sağlayacağını ifade etti. Kripto ekosisteminin güvenli gelişimi için sınır ötesi iş birliğinin önemi vurgulanıyor.

El Salvador Kripto Dünyasında Yeni Standartlar Belirliyor

El Salvador, dijital varlık endüstrisini güçlendirmek amacıyla 20'den fazla Bitcoin uzmanı ve kripto okuryazarı bireyden oluşan özel bir ekip kurdu. Bu ekip, diğer ülkelerle etkili iş birliği sağlamak için çalışıyor.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyelerini dikkate alan El Salvador, düzenleyici çerçevenin geciktirilmemesi konusunda diğer ülkelere uyarıda çağrıda bulundu. Reyes, etkili düzenlemelerin gecikmesinin dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini artıracağını vurguladı.

El Salvador'un yaklaşımı alışılmış merkez bankası veya geleneksel finansal kurumlardan farklılık gösteriyor. Bu durum, bazı ülkelerle iş birliği süreçlerinde gecikmelere neden olsa da ülke, iki yeni anlaşmayı daha tamamlamaya yakın olduğunu duyurdu.

Reyes, güvenli ve etkili bir düzenleyici ortam yaratmak için sınır ötesi bilgi paylaşımının gerekli olduğunu belirterek, diğer düzenleyicileri bu yaklaşıma öncelik vermeye davet etti.

El Salvador, Kripto Para, Blockchain, Arjantin, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para El Salvador öncülüğe kripto para ekosisteminde global atılım başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
00:01 ABD, Suriye’deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz
23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:21 Kerem Demirbay’dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
23:16 Sosyal medya platformları çöktü, Twitter’dan paylaşım gecikmedi Sosyal medya platformları çöktü, Twitter'dan paylaşım gecikmedi
23:07 Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı’nın verdiği yemeğe katıldı Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı'nın verdiği yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 18:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: El Salvador öncülüğe kripto para ekosisteminde global atılım başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.