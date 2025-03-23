Eleştirilerin odağındaki kişi kripto para dünyasına adım attı

Peter Schiff, kripto para dünyasındaki eleştirileriyle tanınmasına rağmen, son dönemde attığı adımlarla bu alanda yeni bir sayfa açıyor. Kurduğu Stratejik Bitcoin Rezervi ile güvenlik önlemlerini artıran Schiff, Bitcoin'lerini bir donanım cüzdanına taşıdığını açıkladı.

Bitcoin Karşıtı Peter Schiff Kararını Değiştirdi

Kripto para dünyası tarafından eleştirilen ve Bitcoin karşıtlığıyla bilinen Peter Schiff, 62 yaşına bastığı dönemde sektörü şaşırtan bir hamle yaptı. Uzun yıllar boyunca kripto para birimlerine karşı eleştirel tutum sergileyen Schiff, bu ayın başlarında Stratejik Bitcoin Rezervi adını verdiği bir girişim başlattığını duyurdu. ABD hükümetinin ek maliyet olmadan varlık edinme yaklaşımından esinlenen bu bütçeden bağımsız proje, ekonomi çevrelerinde ilgiyle karşılandı.

Schiff, doğum günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Bitcoin varlıklarını bir borsadan donanım cüzdanına aktardığını belirtti. Bu adımın tamamen şeffaflık amacıyla atıldığını vurgulayan ekonomist, geleneksel doğum günü hediyeleri yerine insanları rezervine Bitcoin katkısında bulunmaya davet etti. Dikkat çekici olan nokta ise Schiff'in bu katkıların kendisine yapılan kişisel bağışlar olmadığını özellikle vurgulaması oldu. Ekonomist, bu varlıklara asla dokunmayacağını veya satmayacağını ısrarla belirtiyor.

Kripto para dünyasının tanınmış ismi, tek kuruş harcamadan varlıklarını artırmanın bu akıllıca yolunu benimserken, PaxGold veya Tether Gold satın almaya da sıcak baktığını ifade etti. Bu durum, Bitcoin konusundaki temkinli duruşunu daha da belirgin hale getiriyor. Schiff aynı zamanda Solana biriktirmeye başladığını da açıkladı ancak bunu Bitcoin rezervinden ayrı tuttuğunu ve "Kripto Stoku" olarak adlandırdığını belirtti. Bu ince ayrım, Schiff'in Bitcoin'i uzun vadeli bir rezerv, Solana'yı ise farklı bir kategori olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

Şu an için Schiff'in Bitcoin rezervi yaklaşık 4.200 dolar değerinde 0,05 BTC barındırıyor. Bu miktar oldukça mütevazı olsa da yıllarca kripto para birimlerini eleştiren bir ekonomist için kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor.