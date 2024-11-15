Elon Musk'a açılan 258 milyar dolarlık Dogecoin davasında karar açıklandı - Son Dakika
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Kripto Para

Elon Musk'a açılan 258 milyar dolarlık Dogecoin davasında karar açıklandı

Elon Musk\'a açılan 258 milyar dolarlık Dogecoin davasında karar açıklandı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın kabinesinde olan Elon Musk hakkında açılan davalarla uğraşmaya devam ediyor. Elon Musk, yatırımcıların itirazını geri çekmesiyle kripto para birimi Dogecoin üzerinden açılan 258 milyar dolarlık davanın sonucu belli oldu.

15.11.2024 19:20
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Elon Musk üzerindeki büyük baskı sona erdi. Elon Musk'a yöneltilen Dogecoin ile ilgili 258 milyar dolarlık manipülasyon suçlamaları, yatırımcıların itirazını geri çekmesiyle düştü. Mahkeme, Musk'ın açıklamalarının dolandırıcılık iddiaları için yeterli olmadığını belirterek davayı reddetti.

Kripto Para Yatırımcılarının Temyiz Başvurusu Geri Çekildi

Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen ve kripto para yatırımcılarının Elon Musk'a karşı açtığı 258 milyar dolarlık tazminat davası sona erdi. Yatırımcılar, Ağustos ayında reddedilen davalarına yönelik temyiz başvurularını geri çekme kararı aldı.

Dava sürecinde yaşanan gerginlikler, her iki tarafın hukuk ekiplerini karşılıklı suçlamalarıyla dikkat çekmişti. Elon Musk'ın avukatları, yatırımcı tarafını temyiz sürecine müdahale etmekle suçlarken, karşı taraf da sürekli değişen hukuki gerekçelerle eleştirilmişti.

Perşembe günü mahkemeye sunulan uzlaşma belgesinde, taraflar karşılıklı olarak yaptırım taleplerinden vazgeçtiklerini bildirdi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Yargıç Alvin Hellerstein'in onayı bekleniyor.

Davanın temelini, Musk'ın X (eski adıyla Twitter) platformunda kripto para birimi Dogecoin ile ilgili paylaşımları ve "Saturday Night Live" programındaki açıklamaları oluşturuyordu. Yatırımcılar, bu faaliyetlerin kendilerini zarara uğrattığını öne sürmüştü.

Yargıç Hellerstein, 29 Ağustos'taki kararında, Musk'ın Dogecoin'in geleceğin para birimi olacağı ve aya gönderileceği yönündeki açıklamalarının dolandırıcılık suçlaması için yetersiz olduğuna hükmetti. Mahkeme ayrıca, piyasa manipülasyonu ve içeriden öğrenenlerin ticareti iddialarını da temelsiz buldu.

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Son Dakika Kripto Para Elon Musk'a açılan 258 milyar dolarlık Dogecoin davasında karar açıklandı - Son Dakika

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