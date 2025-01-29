Elon Musk\'ın desteklediği kripto para birimi uçuşa geçmeye hazırlanıyor

Kripto Para

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Bitwise, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Dogecoin odaklı bir borsa yatırım fonu (ETF) kurmak için başvurdu. Bu gelişme, Dogecoin ve diğer memecoin'lerin finansal piyasalarda nasıl bir yer edineceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bitwise'ın bu adımı, kripto para birimlerinin yatırım araçları arasında daha geniş bir kabul görme potansiyelini ortaya koyuyor.

Dogecoin ETF'leri Yolda

Yatırım devi Bitwise, DOGE kripto para birimi üzerine kurulu ETF için harekete geçti. Şirket, düzenleyici kurum SEC'e başvurusunu yaparak memecoin piyasasında önemli bir adım attı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na salı günü sunulan S-1 formu, Bitwise'ın DOGE tabanlı borsa yatırım fonu oluşturma planının resmi belgesi niteliğini taşıyor. Bu girişim, sektörde benzer hamlelerde bulunan Rex Shares ve Osprey Funds şirketlerinin başvurularıyla aynı döneme denk geldi.

ETF uzmanı Eric Balchunas'ın değerlendirmesine göre Bitwise'ın başvurusu diğerlerinden farklı bir yasal zemine oturuyor. Şirketin '33 Yasası çerçevesinde yaptığı başvuru, Rex ve Osprey'in '40 Yasası kapsamındaki girişimlerinden ayrılıyor. '33 Yasası genellikle özel ürün ve emtia odaklı ETF'ler için kullanılırken, '40 Yasası yatırımcıyı korumaya yönelik daha kapsamlı düzenlemeler içeriyor ve kaldıraç ile açığa satış işlemlerinde sınırlamalar getiriyor.

Halihazırda çeşitli kripto ETF'leri bulunan ve XRP bazlı bir ETF için de çalışmalarını sürdüren Bitwise'ın, bu yeni girişimi hayata geçirebilmesi için SEC'in belirlediği takvime uygun olarak 19b-4 formunu da tamamlaması gerekiyor.

SEC'in önceki başkanı Gary Gensler döneminde neredeyse imkansız görülen memecoin ETF'leri, eski Başkan Donald Trump'ın kripto para birimlerine yönelik olumlu yaklaşımıyla yeni bir boyut kazandı. Trump'ın kendi adını taşıyan TRUMP ve MELANIA memecoinlerinin varlığı, bu alana olan ilginin üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde memecoin ETF'lerinin onay alma olasılığını güçlendiriyor.