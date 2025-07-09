Elon Musk'ın yeni partisi Bitcoin'e tam destek veriyor - Son Dakika
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Kripto Para

Elon Musk'ın yeni partisi Bitcoin'e tam destek veriyor

Elon Musk\'ın yeni partisi Bitcoin\'e tam destek veriyor
09.07.2025 16:16
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Elon Musk, Trump ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kurduğu America Party'nin Bitcoin'i destekleyeceğini açıkladı. Musk'ın bu açıklaması sonrasında Tesla hisseleri düştü.

Tesla CEO'su Elon Musk, kısa bir süre önce ABD'de bağımsız America Party'yi kurduğunu duyurdu. Trump yönetimi ile artan anlaşmazlıklar sonucu kurulan parti, Bitcoin desteği ve merkezci politikalarla dikkat çekiyor.

America Party Kripto Destekçisi Olacak

Tesla CEO'su Elon Musk, 5 Temmuz'da kurduğunu duyurduğu bağımsız America Party'nin Bitcoin'i destekleyeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ile aralarındaki anlaşmazlık, Kongre'nin tartışmalı "One Big Beautiful Bill" yasasını kabul etmesiyle zirveye ulaştı. Musk, yasanın hükümet harcamalarını azaltma çabalarıyla çeliştiğini savunuyor.

Henüz resmi bir platform açıklamayan parti hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Musk'ın ifadelerine göre parti merkezci politikalar, deregülasyon, hükümet harcamalarının azaltılması ve Bitcoin desteği üzerine odaklanacak. Trump'ın yasası federal borç tavanını 5 trilyon dolar artırırken, zenginlere vergi indirimleri sağlıyor. Kayıp gelirler sosyal yardım programlarından kesintiler ve ithalat vergileriyle karşılanacak.

Trump, üçüncü bir parti kurma fikrini eleştirerek "Her zaman iki partili bir sistem oldu ve üçüncü parti sadece karmaşa yaratır." dedi. Musk sosyal medyada partinin ilk kongresinin nerede yapılması gerektiğini takipçilerine sordu. Tesla Owners Silicon Valley grubunun önerdiği platform taslağı, askeri yapının yapay zeka ve robotlarla modernleştirilmesini içeriyor.

Amerika'da üçüncü partiler tarihsel olarak başarısız oldu. 19. yüzyılın sonlarındaki Populist Parti'den 20. yüzyıl başındaki Progressive Parti'ye kadar hiçbiri iki partili sistemi değiştiremedi. Yakın dönemde iş insanı Andrew Yang da kripto destekli Forward Party ile benzer bir girişimde bulunmuştu ancak başarılı olamadı.

Buffalo Üniversitesi'nden siyaset bilimi uzmanı Collin Anderson, "Yeni bir büyük partinin oluşması son derece zor. ABD siyasi sisteminin yapısı iki büyük partiye yönelik ve bu yapının değişmesi gerekir." dedi. Anderson, Trump'ın siyasetten çekilmesi durumunda Cumhuriyetçi Parti'nin bölünebileceğini belirtti.

Yatırım şirketi Azoria'nın CEO'su James Fishback, Musk'ın siyasi girişiminin Tesla'ya zarar verdiğini söyledi. "Siyasi parti Tesla'nın misyonunu tamamlamıyor, aksine baltalıyor." dedi. Tesla hisseleri yapılan bu açıklamanın ardından değer kaybetti. Musk'ın Mart 2025'te Wisconsin Yüksek Mahkeme seçimlerindeki kampanyası da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kripto analisti Nic Puckrin, "ABD doları için tek yön aşağı ve Bitcoin fiyatları her zaman ters yönde hareket edecek." diyerek Musk'ın başarısından bağımsız olarak Bitcoin'in gelişmeye devam edeceğini belirtti. Uzmanlar Musk'ın Amerika'nın siyasi sistemini değiştirmek için Bitcoin gönderilerinden fazlasına ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir.

Kripto Para, Elon Musk, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Elon Musk'ın yeni partisi Bitcoin'e tam destek veriyor - Son Dakika

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