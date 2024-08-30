Elon Musk ve Tesla, Dogecoin Manipülasyon Davasında Aklandı - Son Dakika
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Kripto Para

Elon Musk ve Tesla, Dogecoin Manipülasyon Davasında Aklandı

Elon Musk ve Tesla, Dogecoin Manipülasyon Davasında Aklandı

New York'taki federal mahkeme, Elon Musk ve Tesla'ya yönelik Dogecoin manipülasyon iddialarını içeren davayı reddetti. Yargıç Alvin Hellerstein, Musk'ın açıklamalarının gerçekçi olmadığını ve yatırımcıların bu tür ifadelere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Dogecoin'in piyasa değeri ise kararın ardından nispeten sabit kaldı.

30.08.2024 10:13
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Elon Musk ve Tesla, Dogecoin manipülasyon iddialarıyla açılan davada aklandı. New York'taki federal mahkeme, Musk'ın açıklamalarının gerçekçi olmadığını ve yatırımcıların bu tür ifadelere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak davayı reddetti.

Elon Musk Dogecoin Davasında Aklandı

New York'taki federal mahkeme, Elon Musk ve Tesla'ya yönelik Dogecoin manipülasyon iddialarını içeren davayı reddetti. Yargıç Alvin Hellerstein, kısa bir süre önce sonuçlanan davada, Musk'ın açıklamalarının gerçekçi olmadığını ve yatırımcıların bu tür ifadelere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Haziran 2022'de başlayan hukuki süreçte, bir grup Dogecoin yatırımcısı, Musk ve Tesla'yı kripto paranın değerini iki yılda yüzde 36.000 artırıp sonra düşürmekle suçlamıştı. İddiaya göre Musk bu süreci kişisel çıkarları için yönlendirmişti.

Musk, 31 Mart'ta mahkemeye başvurarak iddiaların ve 258 milyar dolarlık tazminat talebinin asılsız olduğunu savundu. Mahkeme, bu savunmayı haklı bularak davanın düşürülmesine karar verdi.

Son gelişmelerin ardından Dogecoin'in piyasa değeri nispeten sabit kaldı. Piyasa verilerine göre, son 24 saatte yüzde 0,1 artış gösteren Dogecoin, şu anda 0,10 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para birimi, geçen ay yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Bu karar, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medya açıklamalarının yatırım kararlarındaki etkisi konusunda da tartışmalara yol açtı.

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Son Dakika Kripto Para Elon Musk ve Tesla, Dogecoin Manipülasyon Davasında Aklandı - Son Dakika

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