Emlak devi Bitcoin stratejisini başlattı - Son Dakika
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Emlak devi Bitcoin stratejisini başlattı

Emlak devi Bitcoin stratejisini başlattı
23.06.2025 14:17
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Amerikalı iş insanı Grant Cardone'un 5,1 milyar dolarlık gayrimenkul firması Cardone Capital, 1.000 Bitcoin satın alarak emlak ve kripto parayı birleştiren yeni yatırım modelini hayata geçirdi. Şirket bu yıl 3.000 Bitcoin daha almayı hedefliyor. 101 milyon dolarlık yatırım Core Scientific ve Cipher Mining'i geçerek önemli bir başarıya imza attı.

Amerikalı gayrimenkul patronu ve milyarder girişimci Grant Cardone, firmasının Bitcoin stratejisini açıklayarak sektörde yerini aldı. Cardone Capital'in 101 milyon dolar değerindeki Bitcoin alımı, geleneksel emlak yatırımcılarının kripto para dünyasına artan ilgisini gösteriyor.

Cardone Capital Bu Yıl 3.000 Bitcoin Daha Hedefliyor

Milyarder girişimci Grant Cardone liderliğindeki Cardone Capital, "ilk gayrimenkul-Bitcoin hibrit şirketi" olma iddiasıyla piyasada yerini aldı. Şirketin Bitcoin rezervleri, Core Scientific ve Cipher Mining gibi madencilik firmalarını aştı.

Cardone, stratejinin "sınıfının en iyisi olan iki varlığı" gayrimenkul ve Bitcoin'i birleştirdiğini belirtti. Firma, gayrimenkul nakit akışlarını Bitcoin satın almak için değerlendireceğini açıkladı.

Mayıs ayında gayrimenkul yatırım 10X Miami River Bitcoin Fund'ı hayata geçirdi. Bu ikili varlık fonu, Miami River'da bulunan 346 birimlik çoklu ticari mülk ve 15 milyon dolar Bitcoin'den oluşuyor.

Cardone, kardeşinin kendisine "gayrimenkul satın aldığımız, Bitcoin eklediğimiz ve sonra gayrimenkul satın alımından gelen nakit akışını daha fazla Bitcoin satın almak için kullandığımız bir fon yaratma" konusunda ilham verdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Emlak devi Bitcoin stratejisini başlattı - Son Dakika

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