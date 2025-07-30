Endonezya kripto para vergilerini beş kat artırıyor

Endonezya'nın kripto para dünyasında giderek daha aktif hale geliyor. Maliye bakanlığının açıkladığı yeni düzenleme, özellikle yabancı borsaları tercih eden kullanıcıları hedef alıyor. Bu hamle, ülkenin yerel kripto borsalarını güçlendirme ve vergi gelirlerini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Endonezya Kripto Sektöründe Büyük Vergi Reformu

Ülkenin maliye bakanlığı tarafından zorunlu kılınan yeni çerçeve kapsamında, yerel kripto borsalarını kullanan kripto sahipleri işlem değerleri üzerinden yüzde 0,21 vergi ödeyecek. Bu vergi oranı, önceki yüzde 0,1'lik seviyeyi tam iki katına çıkarıyor.

Yabancı borsa kullanıcıları ise çok daha ağır maliyetlerle karşılaşacak. İşlem vergileri yüzde 0,2'den yüzde 1'e sıçrayarak tam beş kat artış gösteriyor. Bu değişiklik, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Kripto para yatırımcılar için bazı rahatlama getiren değişiklikler de mevcut. Raporda belirtildiğine göre artık katma değer vergisine tabi olmayacaklar. Daha önce kripto yatırımcıları yüzde 0,11 ile yüzde 0,22 arasında değişen KDV oranları ödüyordu.

Kripto madenciliği operasyonları da artan vergi yükü ile karşı karşıya kalacak. KDV oranları yüzde 1,1'den yüzde 2,2'ye yükselirken, madencilik faaliyetleri için özel yüzde 0,1 gelir vergisi oranının 2026'da kaldırılması planlanıyor. Bu durumda madencilik geliri standart kişisel veya kurumsal vergi oranlarına tabi olacak.

Endonezya pazarı çekicilik kazandıkça denizaşırı borsalardan ilgi çekiyor gibi görünüyor. Hong Kong'un OSL'si geçen ay bölgesel firmada yüzde 90 hisse için 15 milyon dolarlık satın alım anlaşması duyurdu. OSL, düzenleyici bir dosyalamada "Endonezya bu sektörde büyümeye elverişli temel özelliklere sahip" açıklamasında bulundu.