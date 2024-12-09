Eric Trump kripto para düzenlemeleri için önemli açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Eric Trump kripto para düzenlemeleri için önemli açıklamalarda bulundu

Eric Trump kripto para düzenlemeleri için önemli açıklamalarda bulundu

Eric Trump, ABD'nin kripto para endüstrisinde dünya lideri olabilmesi için net ve mantıklı düzenlemelerin uygulanması gerektiğini belirtti. Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Trump, sektördeki belirsizlikleri gidermek ve inovasyonu teşvik etmek adına açık düzenlemelerin önemine dikkat çek

09.12.2024 19:38
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Eric Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto para sektöründe global liderlik yapabilmesi için "mantıklı düzenlemeler" talep ediyor. Trump konu hakkında yaptığı açıklamada sektör için net kuralların şart olduğunu ve bu sayede inovasyon ile istikrarın sağlanabileceğini vurguladı. Trump ayrıca, eski düzenleyici politikaları eleştirerek Amerika'nın bu alanda geri kalmaması gerektiğini ifade etti.

ABD Yeni Düzenlemelerle Kripto Paraları Kucaklamaya Hazırlanıyor

Bitcoin ve kripto para dostu açıklamalarıyla bilinen yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, ABD'nin kripto para sektöründe küresel liderliğini sürdürebilmesi için düzenleyici çerçevenin netleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kripto para birimleri hakkında açıklamalarda bulunan Trump, sektörün gelişimi açısından açık ve anlaşılır kuralların hayati önem taşıdığını belirtti.

Donald Trump'ın oğlu, eski SEC Başkanı Gary Gensler dönemindeki tutarsız politikaları sert bir dille eleştirirken, bu dönemin kripto ekosistemi için "felaket" niteliğinde olduğunu ifade etti. Trump'a göre, kripto sektörü düzenlemelere karşı değil, aksine faaliyet gösterebilmek için net kurallara ihtiyaç duyuyor.

ABD'nin dijital ekonomide geri kalma riskine dikkat çeken Eric Trump, Orta Doğu ve diğer bölgelerin Blockchain teknolojilerine ciddi yatırımlar yaptığını hatırlattı. Açıklamasında "Amerika bu alanda liderlik yapmalı, aksi takdirde birçok şeyi kaçırabiliriz." diyen Trump, düzenleyici belirsizliğin sektörde çok sayıda dava ve yaptırıma neden olduğunu vurguladı.

Trump ailesi adına konuşan Eric Trump, kripto para teknolojisinin ülkeye sağlayabileceği potansiyel faydaları da dile getirdi.Trump ayrıca şeffaf düzenlemelerin yerel kripto piyasasına denge getireceğini ve küresel bir çerçeve oluşturabileceğini savundu.

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