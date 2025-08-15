Erken dönem Ethereum yatırımcısından milyonlarca dolarlık satış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Erken dönem Ethereum yatırımcısından milyonlarca dolarlık satış

Erken dönem Ethereum yatırımcısından milyonlarca dolarlık satış
15.08.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum ICO'suna 2014'te 31.100 dolarla katılan balina yatırımcı, elindeki ETH'lerin değeri 471 milyon dolara ulaştıktan sonra büyük satışlara başladı. Son dört günde Kraken borsasına 24,1 milyon dolar değerinde ETH transfer eden yatırımcı, kripto para tarihinin en karlı işlemlerinden birini gerçekleştiriyor. Diğer ETH ICO katılımcıları da benzer satış dalgasına katıldı.

Ethereum fiyatı rekor seviyelere yaklaşırken, erken dönem yatırımcılar büyük satış hareketleri yapmaya başladı. Söz konusu cüzdan son dört günde toplamda 24,1 milyon dolarlık ETH transfer etti. Bu gelişme, kripto piyasasında kâr alma trendinin hızlandığını gösteriyor.

Ethereum ICO Katılımcısı Son Dört Günde Milyonlarca Dolar Sattı

Blockchain gözlemcilerinin verilerine göre, bahsi geçen balina Ethereum ICO döneminde sadece 31.100 dolara 100.000 ETH aldı. Bu yatırım günümüzde yaklaşık 471 milyon dolar gibi astronomik bir değere ulaştı.

Bu hafta gerçekleşen 1.060 ETH transferi, balinanın dördüncü ardışık transferi oldu. Arkham verilerine göre, adreste hâlâ 4.657 ETH kaldı.

Diğer ICO katılımcıları da benzer satış hareketleri yapıyor. Haftanın başında 0x845 ile başlayan başka bir adres 2.300 ETH transfer ederek yaklaşık 9,9 milyon dolar kazanç sağladı.

Bu gelişmeler, Ethereum fiyatının 4.718 dolar seviyesinde işlem görürken ve tüm zamanların rekoruna sadece yüzde 3 mesafede olduğu bir dönemde meydana geldi. Sektör temsilcileri, bu satış baskısının ETH'nin yükseliş momentumunu etkileyebileceğini belirtiyor.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Erken dönem Ethereum yatırımcısından milyonlarca dolarlık satış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
16:54
Icardi’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı Gerçek bambaşka çıktı
Icardi'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı
16:51
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu
16:49
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
16:48
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da
İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
16:43
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
16:35
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
16:33
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor
Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
16:31
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 12:41:16. #7.13#
SON DAKİKA: Erken dönem Ethereum yatırımcısından milyonlarca dolarlık satış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.