Eski ABD başkanı Donald Trump Bitcoin ve Blockchain'e sahip çıktı - Son Dakika
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Kripto Para

Eski ABD başkanı Donald Trump Bitcoin ve Blockchain'e sahip çıktı

Eski ABD başkanı Donald Trump Bitcoin ve Blockchain\'e sahip çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nashville'deki Bitcoin Konferansında kripto para birimleri üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Demokratların seçim zaferinin kripto sektörü için büyük bir felaket olacağını iddia etti ve Amerika'nın bu alanda Çin'e karşı liderlik pozisyonunu koruması gerektiğini vurguladı.

27.07.2024 23:44
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nashville'deki Bitcoin konferansında kripto para birimleri üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Demokratların seçim zaferinin kripto sektörü için büyük bir felaket olacağını iddia etti ve Amerika'nın bu alanda Çin'e karşı liderlik pozisyonunu koruması gerektiğini dile getirdi.

Trump Çin Tehlikesine Karşı ABD'nin Kripto Liderliğini Savundu

Nashville'de gerçekleşen Bitcoin Konferansı'nda beklenmedik bir konuşmacı, kripto para piyasasını hareketlendirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 3 bin kişilik salonu dolduran dinleyicilere seslenerek, ülkenin kripto para arenasında liderliği ele alması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı adayı Donald Trump açıklamasında "Eğer biz öncü olmazsak, Çin bu fırsatı kaçırmayacak. Bu sektör, bir asır önceki çelik endüstrisi kadar kritik. Hatta Bitcoin, bir gün altını bile geride bırakabilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunan eski başkan Donald Trump, "Rakiplerimiz kazanırsa, sektör büyük zarar görebilir. Onların Bitcoin ve Blockchain ekosistemine yaklaşımı acımasız olacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump konuşmasında seçilmesi durumunda ABD'nin Bitcoin üzerinden gelişeceğini dile getirdi. Trump, bunun olması için Bitcoin ve kripto danışma konseyi atayacağını bununla birlikte son yıllarda Blockchain ekosistemine olan baskıcı yaklaşımıyla eleştirilen SEC başkanı Gary Gensler'i ilk gününde kovacağını dile getirdi.

Kendisinin başkan olması durumunda ABD'nin Blockchain destekli CBDC (merkez bankası dijital para birimi) politikasının olmayacağını bunun yerine Bitcoin ve ABD dolarına sabitlenen stablecoin ile ABD Doları'nı güçlendirmeye devam edeceğini dile getiren Trump, Bitcoin ile yapılan bahşişlerden de vergi alınmayacağını dile getirdi.

Trump açıklamasında ayrıca kendisinin başkan seçilmesi durumunda Bitcoin ve kripto para birimlerinin kendi yönetimi altında "benzeri görülmemiş şekilde" yükseleceğini dile getirdi. Trump, kendisinin başkan olması durumunda ABD'nin Bitcoin madencilik merkezi haline geleceğini ve kendi dönemi boyunca ABD'nin hiç Bitcoin satışı yapmayacağını ifade etti.

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Son Dakika Kripto Para Eski ABD başkanı Donald Trump Bitcoin ve Blockchain'e sahip çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski ABD başkanı Donald Trump Bitcoin ve Blockchain'e sahip çıktı - Son Dakika
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