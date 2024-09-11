Eski Alameda CEO'su Caroline Ellison davasında önemli gelişme - Son Dakika
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Kripto Para

Eski Alameda CEO'su Caroline Ellison davasında önemli gelişme

Eski Alameda CEO\'su Caroline Ellison davasında önemli gelişme

Eski Alameda CEO'su Caroline Ellison, FTX davasında hapis cezasından kurtulma şansı yakaladı. Mahkemeye sunulan dilekçeyle, Ellison'ın iş birliği ve olumlu karakter referansları öne sürülerek üç yıllık denetimli serbestlik istendi. Bu beklenmedik gelişme, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ellison'ın ifadesi, FTX'in çöküşündeki usulsüz işlemleri de gözler önüne seriyor.

11.09.2024 11:19
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Kripto para dünyasında şok etkisi yaratan FTX skandalında olayların seyrini değiştirecek sürpriz bir gelişme yaşandı. Alameda Research eski CEO'su Caroline Ellison, hapis cezasından kurtulma umuduyla mahkemeye sunulan dilekçede iş birliği ve karakter referanslarını öne sürdü.

FTX Davasında Beklenmedik Gelişme

Kripto para dünyasını sarsan FTX skandalında yeni bir sayfa açılıyor. Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison, mahkemeye sunulan son dilekçeyle birlikte hapis cezasından kaçınma şansı yakaladı.

Kısa bir süre önce yapılan başvuruda, Ellison'ın avukatları müvekkillerinin gösterdiği iş birliği ve olumlu karakter referanslarını öne sürerek üç yıllık denetimli serbestlik talep etti. Bu gelişme, kripto sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Hatırlanacağı üzere Ellison, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in yakın çalışma arkadaşıydı. Geçen yıl görülen davada yedi ayrı dolandırıcılık ve komplo suçlamasını kabul ederek Bankman-Fried aleyhine tanıklık yapmıştı. Bu süreçte, FTX'in 2022 sonbaharındaki çöküşünden önceki usulsüz işlemleri de itiraf etmişti.

Ellison'ın hukuk ekibi, Denetimli Serbestlik Departmanı'nın müvekkillerinin samimi iş birliğini ve sunulan olumlu referansları değerlendirerek üç yıllık denetimli serbestliği uygun gördüğünü belirtti. Hukuk ekibi ayrıca, herhangi bir para cezası uygulanmamasını da talep etti.

Savunma avukatları, Ellison'ın toplum için bir tehdit oluşturmadığını ve suç işleme olasılığının bulunmadığını vurguladı. Müvekkillerinin itirafları ve adli makamlarla iş birliği yapma isteğinin, hukuka saygıyı teşvik edeceği ifade edildi.

Mahkemeye sunulan belgelerde Ellison'ın yaşam öyküsüne de yer verildi. Üniversite yılları, Bankman-Fried ile tanışması ve Alameda Research'e katılış süreci detaylı olarak anlatıldı.

COVID-19 salgını nedeniyle Hong Kong'a taşınan Ellison'ın, bu süreçte sosyal çevresinden uzak kalışı da belgelerde yer aldı. FTX iflas masasının CEO'su John J. Ray III ve diğer hukukçular, Ellison'ın iflas sürecinde ve borçların ödenmesinde sağladığı katkıların önemini vurguladı.

24 Eylül 2024'te Bankman-Fried ile aynı mahkemede hüküm giymesi beklenen Ellison'ın, FTX'in diğer eski yöneticileri Nishad Singh ve Gary Wang ile benzer bir süreçten geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmeler, kripto para sektöründeki en büyük skandallardan biri olarak nitelendirilen FTX olayında yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ellison'ın alacağı ceza, sektördeki diğer aktörler tarafından da yakından takip ediliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Eski Alameda CEO'su Caroline Ellison davasında önemli gelişme - Son Dakika

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