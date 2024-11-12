Eski Alameda CEO'su varlıklarını FTX'e devrediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Eski Alameda CEO'su varlıklarını FTX'e devrediyor

Eski Alameda CEO\'su varlıklarını FTX\'e devrediyor

Eski Alameda Research eş CEO'su Sam Trabucco, FTX iflas malvarlığı ile yapılan önerilen anlaşma kapsamında 70 milyon dolarlık alacak taleplerinden vazgeçiyor. Anlaşma, 8,7 milyon dolar değerinde iki San Francisco dairesi ve yaklaşık 16 metre boyunda bir yatın devredilmesini de kapsıyor.

12.11.2024 11:46
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Kripto para borsası FTX'in yeniden yapılandırma sürecinde önemli bir adım atıldı. Pazartesi günü dosyalanan anlaşma önerisi, Trabucco'nun Haziran 2023'te sunduğu taleplerin tamamından vazgeçmesini ve lüks varlıklarını FTX malvarlığına katmasını içeriyor.

Lüks Daireler ve Yat FTX İflas Masasında

Sam Bankman-Fried'ın kurduğu FTX ve Alameda Research arasındaki yakın bağlantılar iflas sürecinde ortaya çıktı. Trabucco, şirketin çöküşünden aylar önce Ağustos 2022'de görevinden ayrıldı. İstifasını duyurduğu sırada bir tekne satın aldığını paylaşan Trabucco'ya, dönemin diğer eş CEO'su Caroline Ellison iyi dileklerini iletmişti.

Anlaşma kapsamında Trabucco'nun FTX, Alameda Research ve diğer kuruluşlara karşı sunduğu yaklaşık 70 milyon dolar tutarındaki tüm talepler iptal edilecek. Bu gelişme, FTX'in Ekim ayında onaylanan yeniden yapılandırma planını destekliyor.

ABD iflas mahkemesinin onayladığı plan çerçevesinde alacaklıların yüzde 98'i, talep değerlerinin en az yüzde 118'ini nakit olarak tahsil edecek. "Müşteri hak talepleri" sınıfındaki alacaklıların büyük çoğunluğu planı destekledi. Değer olarak 6,83 milyar dolarlık talebi temsil eden bu oylar, sürecin ilerleyişini gösteriyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Eski Alameda CEO'su varlıklarını FTX'e devrediyor - Son Dakika

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