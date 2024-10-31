Eski Binance CEO\'su küresel kripto regülasyonları hakkında konuştu

Kripto Para

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Changpeng "CZ" Zhao, Binance Blockchain Week etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) ihlalleri nedeniyle dört ay hapis yatan CZ, küresel kripto para düzenlemelerinin sektörün geleceği için umut verici sinyaller verdiğini ifade etti.

ABD Siyasetinde Kripto Para Rüzgarı Esiyor

Zhao, 31 Ekim tarihli söyleşide kripto para düzenlemelerinin dünya çapında umut verici bir yöne doğru evrildiğini belirtti. Özellikle ABD'deki politik atmosferin Haziran ayından itibaren kripto paralar lehine değiştiğini vurgulayan CZ, her iki partinin de sektöre yönelik destekleyici bir tutum sergilediğine dikkat çekti.

Kripto para birimlerine yönelik artan kamu talebinin, düzenleyici otoritelerin yaklaşımını etkilediğini belirten Zhao, başkanlık seçiminin olası sonuçları hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Amerika Birleşik Devletleri Federal Hapishaneler Bürosu sözcüsünün açıklamasına göre dünyanın en büyük kripto para borsasının eski CEO'su 27 Eylül'de tahliye edilmişti.

5 Kasım ABD başkanlık seçimleri öncesinde yapılan bu açıklamalar, kripto paraların ilk kez seçim sürecinde önemli bir politik gündem maddesi haline geldiğini gösteriyor.