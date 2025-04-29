Eski Meta mühendisinin gizlilik odaklı Blockchain projesi büyük ilgi topladı - Son Dakika
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Eski Meta mühendisinin gizlilik odaklı Blockchain projesi büyük ilgi topladı

Eski Meta mühendisinin gizlilik odaklı Blockchain projesi büyük ilgi topladı

Polygon Labs'ten bağımsızlaşan sıfır bilgi (ZK) kanıtı destekli Blockchain projesi Miden, a16z Crypto liderliğinde 25 milyon dolarlık finansman turunu tamamladı. Kurumsal gizlilik ihtiyaçlarına odaklanan Miden, uç cihazlarda yürütme teknolojisiyle Blockchain ağlarını ölçeklendirmeyi hedefliyor. Şirket, ana ağ lansmanını 2025'in dördüncü çeyreğinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

29.04.2025 15:44
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Kurumsal dünyada Blockchain kullanımının önündeki en büyük engellerden biri olan gizlilik sorunu, Miden'in geliştirdiği yenilikçi çözümle aşılmaya çalışılıyor. Polygon Labs'in eski mühendislerinden Bobbin Threadbare'in liderliğindeki proje, merkeziyetsizlikten ödün vermeden hem gizliliği hem de ölçeklenebilirliği bir arada sunuyor. Polygon'un kurucusu Sandeep Nailwal, Miden'i "Blockchain mimarisinin nihai formu" olarak tanımlıyor.

Miden Kurumsal Adaptasyon İçin 25 Milyon Dolar Yatırım Topladı

A16z Crypto, 1kx ve Hack VC'nin öncülüğünde Miden 25 milyon dolarlık tohum yatırım turunu başarıyla tamamladı. Finality Capital Partners, Symbolic Capital, P2 Ventures, Delta Fund ve MH Ventures gibi yatırımcıların yanı sıra MakerDAO'nun kurucusu Rune Christensen ve EigenLayer'ın Sreeram Kannan gibi önemli isimler de yatırımcılar arasında yer aldı.

Miden, işlem yürütmeyi ana ağdan kullanıcıların cihazlarına taşıyan hibrit konsensüs modeliyle dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, geleneksel Blockchain'lerde görülen darboğazları aşmayı hedefliyor. Meta'nın eski mühendisi ve Miden'in kurucu ortağı Bobbin Threadbare, bu teknolojinin süper düğümlere güvenmeden veya merkeziyetsizlikten ödün vermeden Blockchain'lerin ölçeklenmesine olanak tanıdığını belirtti.

Miden'in hem genel hem de özel işlemlerin tam gizlilikle yürütülmesini sağlayacak şekilde tasarlandığı vurgulandı. Polygon Labs'in kurucusu Sandeep Nailwal, Miden'i "Blockchain'lerin geleceği" olarak tanımladı ve projenin sadece bir yükseltme değil, Blockchain mimarisinin nihai formu için bir taslak olduğunu ifade etti.

Miden ekibi, toplanan finansmanı geliştirme faaliyetlerini hızlandırmak ve 2025'in dördüncü çeyreğinde planladıkları ana ağ lansmanına hazırlanmak için kullanacak. Projenin Polygon ekosistemine olan bağlılığını göstermek amacıyla, yerel token'larının yaklaşık yüzde 10'unu Polygon token sahiplerine ve stake edenlere airdrop etme planları da bulunuyor.

Threadbare, mevcut hiçbir Blockchain'in kitlesel adaptasyon için hazır olmadığını belirterek, ya gizlilik, ölçeklenebilirlik veya sansüre direnç gibi Web3 doğal ilkelerinden yoksun olduklarını söyledi. Miden'in altyapısının büyük kurumsal adaptasyon için bir katalizör olabileceğini ve özellikle büyük teknoloji firmalarının ihtiyaç duyduğu düzenleyici uyumluluğa sahip gizlilik çözümleri sunabileceğini ekledi.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Eski Meta mühendisinin gizlilik odaklı Blockchain projesi büyük ilgi topladı - Son Dakika

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