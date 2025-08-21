ETH/BTC paritesi 2025 zirvesine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

ETH/BTC paritesi 2025 zirvesine ulaştı

ETH/BTC paritesi 2025 zirvesine ulaştı
21.08.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum haziran başından bu yana Bitcoin'e karşı yüzde 70 değer kazanırken BTC sadece yüzde 9 yükseldi. ETH/BTC paritesi 0,037'yi aşarak 2025'in zirvesine çıktı. Spot ETH ETF'leri 9,4 milyar dolar çekerken kurumsal hazineler ilk kez dolaşımdaki ETH'nin yüzde 2'sini geçti. Bu veriler kripto dünyasında liderlik değişimini işaret ediyor.

Kripto para piyasasında yaşanan en önemli gelişmelerden biri, Ethereum'un Bitcoin karşısında gösterdiği üstün performans oldu. K33 Research raporuna göre, bu değişim kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve spot ETF akışlarının bir sonucu olarak gerçekleşiyor.

Ethereum Bitcoin'e Kıyasla Yüzde 70 Değer Kazandı

Ethereum'un bu başarılı performansı arkasında iki temel faktör bulunuyor. İlk olarak, ABD merkezli spot ETH ETF'leri 2 Haziran'dan bu yana yaklaşık 9,4 milyar dolar sermaye çekmesi büyük bir etki yarattı.

İkinci faktör ise dijital varlık hazinelerinin ETH biriktirme eğilimi ön plana çıkıyor. Bu kurumsal hazineler ilk kez dolaşımdaki ETH'nin yüzde 2'sinden fazlasını elinde tutuyor, bu oran iki ay önce sadece yüzde 0,2 idi.

Kaldıraçlı ürünlere olan talep de dikkat çekici boyutlarda. VolatilityShares'in 2x Ether ETF'si 2 Haziran'dan bu yana Ethereum eşdeğeri pozisyonunu yaklaşık 456.000 ETH artırdı ve CME ETH vadeli işlemlerinin açık pozisyonunun yaklaşık yüzde 61'ini temsil ediyor.

Bitcoin tarafında ise durum farklı. Geçen hafta açıklanan ABD üretici fiyat endeksi verisinin beklenenden yüksek çıkması sonrasında Bitcoin vadeli işlemlerinde belirgin bir soğuma yaşandı.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ETH/BTC paritesi 2025 zirvesine ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:42:35. #7.13#
SON DAKİKA: ETH/BTC paritesi 2025 zirvesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.