ETH/BTC paritesi 2025 zirvesine ulaştı

Kripto para piyasasında yaşanan en önemli gelişmelerden biri, Ethereum'un Bitcoin karşısında gösterdiği üstün performans oldu. K33 Research raporuna göre, bu değişim kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve spot ETF akışlarının bir sonucu olarak gerçekleşiyor.

Ethereum Bitcoin'e Kıyasla Yüzde 70 Değer Kazandı

Ethereum'un bu başarılı performansı arkasında iki temel faktör bulunuyor. İlk olarak, ABD merkezli spot ETH ETF'leri 2 Haziran'dan bu yana yaklaşık 9,4 milyar dolar sermaye çekmesi büyük bir etki yarattı.

İkinci faktör ise dijital varlık hazinelerinin ETH biriktirme eğilimi ön plana çıkıyor. Bu kurumsal hazineler ilk kez dolaşımdaki ETH'nin yüzde 2'sinden fazlasını elinde tutuyor, bu oran iki ay önce sadece yüzde 0,2 idi.

Kaldıraçlı ürünlere olan talep de dikkat çekici boyutlarda. VolatilityShares'in 2x Ether ETF'si 2 Haziran'dan bu yana Ethereum eşdeğeri pozisyonunu yaklaşık 456.000 ETH artırdı ve CME ETH vadeli işlemlerinin açık pozisyonunun yaklaşık yüzde 61'ini temsil ediyor.

Bitcoin tarafında ise durum farklı. Geçen hafta açıklanan ABD üretici fiyat endeksi verisinin beklenenden yüksek çıkması sonrasında Bitcoin vadeli işlemlerinde belirgin bir soğuma yaşandı.