Ethena ve BlackRock'tan stablecoin ortaklığı - Son Dakika
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Kripto Para

Ethena ve BlackRock'tan stablecoin ortaklığı

Ethena ve BlackRock\'tan stablecoin ortaklığı

Ethena, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock'ın BUIDL tarafından desteklenen yeni stablecoini USDtb'yi piyasaya sürdü. Yarım milyar dolardan fazla değere sahip BUIDL fonuyla desteklenen USDtb, geleneksel stablecoinler gibi her token için rezervde bir dolar eşdeğeri varlık tutacak.

16.12.2024 17:20
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Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlatan Ethena, BlackRock'n BUIDL fonu ile desteklenen USDtb stablecoinini piyasaya sürerek ürün yelpazesini genişletti. Projenin amiral gemisi USDe'den farklı olarak, USDtb geleneksel stablecoin yaklaşımını benimsiyor ve yüzde 90'ı BUIDL fonunda olmak üzere her token için rezervde bir dolar eşdeğeri varlık bulunduruyor. Bu hamle, Ethena'nın sentetik dolar piyasasındaki konumunu güçlendirecek.

Yarım Milyar Dolarlık BUIDL Fonu USDtb'yi Destekliyor

USDtb, Blockchain projesinin geliştirdiği ikinci stablecoin olma özelliği taşıyor. BlackRock'ın BUIDL fonu, USDtb'nin toplam rezervlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturacak. Kalan yüzde 10'luk kısım ise geri alımları kolaylaştırmak için stablecoinlerde veya düzenlenmiş, kurumsal seviye tokenize ABD Hazine ürünlerinde tutulacak.

Ethena kurucusu Guy Young, alternatif stablecoin seçenekleri için hızla artan talep karşısında, kullanıcılara güvenilir ekosistemlerinden ayrılmadan USDe'den tamamen farklı bir risk profili sunan yeni bir ürün sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

USDtb projesi, Securitize ile iş birliği içinde piyasaya sürülüyor. Proje ayrıca Spark's Tokenization Grand Prix'sine katılarak, 1 milyar dolara kadar likidite desteği almayı hedefliyor. Bu girişim başarılı olursa, USDtb'nin likidite ve kullanılabilirliği önemli ölçüde artabilir.

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