Ether düzeltmesiyle NFT piyasa değeri 1,2 milyar dolar eridi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Ether düzeltmesiyle NFT piyasa değeri 1,2 milyar dolar eridi

18.08.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NFT piyasasının toplam değeri 9,3 milyar dolardan 8,1 milyar dolara geriledi. Düşüş Ether'deki yüzde 9'luk geri çekilmeyle aynı döneme denk geldi. CryptoPunks ve BAYC değer kaybederken Pudgy Penguins ikinci sıraya yükseldi.

18 Ağustos 2025'te sektör verileri, NFT pazarının toplam değerinin kısa sürede 9,3 milyar dolardan 8,1 milyar dolara düştüğünü gösterdi. Bu yüzde 12'lik gerileme, Ether (ETH) fiyatındaki zayıflamanın hız kazanmasıyla aynı dönemde yaşandı. ETH gün içinde 4 bin 700 dolara yaklaşan zirveden 4 bin 260 dolara çekildi.

Pudgy Penguins, BAYC'yi Piyasa Değerinde Geçti

NFT'lerin önemli kısmı Ethereum ağında basılıyor. İşlem ve değerlemelerin ETH cinsinden yapılması, varlık fiyatındaki yön değişimini NFT piyasasına hızla yansıtıyor. ETH'de son 24 saatte görülen düşüşle, ilk 10 NFT koleksiyonunun çoğunda değer kayıpları izlendi.

Pazarın en yüksek piyasa değerine sahip koleksiyonu olan CryptoPunks, yaklaşık 300 milyon dolarlık değer kaybıyla 2,4 milyar dolardan 2,1 milyar dolara indi. Koleksiyonun haftalık satış hacmi 12,7 milyon dolara gerileyerek yüzde 34 düştü; toplam satış adedi de 51'e inerek yüzde 28 azaldı.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) geçen hafta genel piyasa değerinde ikinci sıradayken, bugün üçüncü sıraya geriledi. BAYC'nin piyasa değeri 602 milyon dolardan 482,3 milyon dolara indi; bu da yaklaşık yüzde 20'lik düşüşe işaret ediyor.

Pudgy Penguins ise toplam değerini 591 milyon dolardan 491 milyon dolara çekse de sıralamada ikinci basamağa yükseldi. Geçen hafta halka açık bir blockchain şirketinin üç Pudgy Penguins NFT'sini kurumsal hazinesine eklediğini duyurması, "mavi çip" koleksiyonların şirket bilançolarında çeşitlendirme aracı olarak görüldüğüne işaret etti.

Uzmanlara göre piyasa değeri ve fiyat tabanı verilerindeki bu hızlı değişimler, ETH fiyatındaki yön ve oynaklıkla yakından ilişkili. ETH'deki kalıcı toparlanma, NFT tarafında da kısa vadede alımları canlandırabilir. Tersi senaryoda satış baskısı sürebilir.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ether düzeltmesiyle NFT piyasa değeri 1,2 milyar dolar eridi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 12:56:04. #7.11#
SON DAKİKA: Ether düzeltmesiyle NFT piyasa değeri 1,2 milyar dolar eridi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.