Ether.fi Cash kripto dünyasını günlük yaşama taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ether.fi Cash kripto dünyasını günlük yaşama taşıyor

Ether.fi Cash kripto dünyasını günlük yaşama taşıyor

Ether.fi, kripto varlıkların günlük kullanımını yaygınlaştırmak için önemli bir adım atıyor. Scroll ağı üzerinde çalışacak olan ether.fi Cash kredi kartı, kullanıcılara kripto varlıklarını teminat göstererek fiat para birimi ile harcama yapma imkânı sunacak. Yüzde 3 nakit iade ve gas ücretsiz işlemler sunan kart, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) dünyasını geleneksel finansa bağlama potansiyeli taşıyor.

09.09.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain teknolojisi, Ether.Fi Cash ile artık günlük yaşamımızın bir parçası haline geliyor. Scroll ağı üzerinde çalışacak olan bu yeni nesil kredi kartı, kripto varlıkların kullanım alanını genişleterek, yatırımcılara varlıklarını satmadan harcama yapma özgürlüğü sunuyor. Bu yenilikçi kart, yüzde 3 nakit iade ve gas ücretsiz işlemler gibi avantajlarıyla, DeFi dünyasını geleneksel finans sistemleriyle buluşturuyor.

Scroll Ve Ether.Fi İş Birliği Kripto Kredi Kartı Devrimini Başlatıyor

Ether.Fi, kripto para birimlerini günlük hayata entegre etme yönünde önemli bir hamle yapıyor. Şirket, Ethereum'un (ETH) katman 2 çözümlerinden biri olan Scroll ağı ile iş birliği yaparak, Ether.Fi Cash adlı yeni bir Blockchain tabanlı kredi kartını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ether.Fi Cash, kullanıcılara kripto varlıklarını teminat göstererek fiat para birimi ile harcama yapma imkanı sunacak. Bu sayede, kriptolarını ellerinde tutup getiri elde ederken günlük alışverişlerini yapabilecekler. Kart şu anda Ether.Fi bünyesinde test ediliyor ve 16 Eylül'den itibaren ön sipariş veren müşterilere gönderilmeye başlanacak.

Scroll ile yapılan ortaklık, kart sahiplerinin işlem verimliliğini artırmayı ve çeşitli kripto tabanlı ödüller sunmayı hedefliyor. Scroll'un kurucu ortağı Sandy Peng, ağlarının Aave borç verme platformu için en büyük pazarlardan birine ev sahipliği yaptığını vurgulayarak "Aave'ye 10 Ethereum koyup bu kredi kartını kullanırsanız, dünyanın en ucuz kredi kartına sahip olacaksınız." dedi.

Ether.Fi basın açıklamasına göre Cash kullanıcıları tüm işlemlerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın yüzde 3 nakit iade avantajından yararlanabilecek. Fiziksel bir Visa kredi kartı olarak çıkarılacak olan kart, Apple Pay gibi mobil ödeme sağlayıcılarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirildi.

Ether.if'nin kurucu ortağı Mike Silagadze "İlk 10 ila 20 bin kişi muhtemelen kripto ve DeFi çılgınları olacak." diyor. DeFi, "merkeziyetsiz finans" anlamına geliyor ve aracısız yatırım yapma imkanı sunan Blockchain tabanlı araçları ifade ediyor.

Kart, şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmete sunulmayacak. Bu durum, muhtemelen merkeziyetsiz finans endüstrisinin ülkedeki belirsiz düzenleyici durumundan kaynaklanıyor. Silagadze'ye göre Ether.Fi'nin yeni kredi kartının kullanılabileceği "geçici" ülke listesinde Türkiye, Birleşik Krallık, Hong Kong, BAE, Tayland, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Estonya, Hollanda, Polonya ve Çek Cumhuriyeti yer alıyor.

Ether.Fi Cash, kripto dünyasında kredi kartı geliştirme girişiminde bulunan ilk şirket değil. Daha önceki denemeler ana akımda kabul görmeyi başaramadı. Ancak Ether.Fi ve Scroll, bu defa bir değişiklik olmasını umut ediyor.

Silagadze'nin nihai hedefi, kripto kullanıcısı olmayanlara da ulaşmak yer alıyor. "Çılgın kısıtlamalar olmadan size yüzde 3 nakit iade sunan başka bir kart bulunmuyor" diyor. Bu yenilikçi adım, kripto varlıkların günlük yaşamda kullanımını artırma potansiyeli taşıyor. Ether.Fi Cash'in başarısı, Blockchain teknolojisinin finans dünyasına entegrasyonu açısından önemli bir gösterge olabilir.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Finans, Fiat, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ether.fi Cash kripto dünyasını günlük yaşama taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:47:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ether.fi Cash kripto dünyasını günlük yaşama taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement